Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака

Новости Беларуси. В Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. Об этом 20 января заявил Александр Лукашенко на выставке «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовать ее Президент поручил еще в октябре 2022 года, встречаясь с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым. Подробности.

Кроме ноутбуков, отечественные разработчики представили прозрачный телевизор. Сейчас такие производят только на заказ. Кто знает, может, спустя пару лет подобной моделью никого не удивишь, пока же это технология будущего. Показали главе государства и электротранспорт.

Экомобиль в разных вариантах: грузовой каркасник и гоночный. В перспективе будет и легковушка. Подробно рассказали Президенту и о других ноу-хау. От безопасности и обороны до космоса и медицины. К примеру, белорусские ученые планируют расширить производство новой вакцины от рака.

– Новейшая разработка, буквально в декабре прошла полностью первая имплантация коленного сустава.

– Ну так замени мне сустав.

– В марте планируем получить регистрационное удостоверение. И уже готовы применять.

– А материалы, все остальное?

– Все есть, все наше.

– И сколько вкладыш этот выдержит? Железо-то будет держаться. А вкладыш?

– Вкладыш очень износостойкий. Он из плотномолекулярного пластика. Сам коленный сустав рассчитан – до 10 лет работы. Это в зависимости от нагрузки, от комплекции.

– Ну, в хоккей я могу играть?

– Ну, в хоккей – придется вам чуть пораньше менять.

– Тогда я немного повременю. Потом заменим. Хорошо? Ну ты мне подбери за это время материал этот.

– Хорошо.