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Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака

20 января 2023 14:11
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Новости Беларуси. В Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. Об этом 20 января заявил Александр Лукашенко на выставке «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовать ее Президент поручил еще в октябре 2022 года, встречаясь с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым. Подробности.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-1

Кроме ноутбуков, отечественные разработчики представили прозрачный телевизор. Сейчас такие производят только на заказ. Кто знает, может, спустя пару лет подобной моделью никого не удивишь, пока же это технология будущего. Показали главе государства и электротранспорт.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-4

Экомобиль в разных вариантах: грузовой каркасник и гоночный. В перспективе будет и легковушка. Подробно рассказали Президенту и о других ноу-хау. От безопасности и обороны до космоса и медицины. К примеру, белорусские ученые планируют расширить производство новой вакцины от рака.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-7

Новейшая разработка, буквально в декабре прошла полностью первая имплантация коленного сустава.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-10

Ну так замени мне сустав.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-13

В марте планируем получить регистрационное удостоверение. И уже готовы применять.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-16

А материалы, все остальное?
Все есть, все наше.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-19

И сколько вкладыш этот выдержит? Железо-то будет держаться. А вкладыш?
Вкладыш очень износостойкий. Он из плотномолекулярного пластика. Сам коленный сустав рассчитан – до 10 лет работы. Это в зависимости от нагрузки, от комплекции.
Ну, в хоккей я могу играть?
Ну, в хоккей – придется вам чуть пораньше менять.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-22

Тогда я немного повременю. Потом заменим. Хорошо? Ну ты мне подбери за это время материал этот.
Хорошо.

Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака-25

Традиционно Александр Лукашенко много внимания уделил аграрному сектору. Оно и понятно, продовольственная безопасность – всегда тема номер один. И белорусским ученым в этой сфере есть чем похвастаться. К слову, увидеть представленные сегодня экспонаты могут все белорусы. Выставка продлится три дня. Вход свободный.

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# Технологии # общество # Александр Лукашенко # Владимир Гусаков # Андрей Иванец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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