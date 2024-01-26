Пархомчик отчитался Лукашенко о производстве сверхкрупногабаритных шин для БелАЗа

Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси. Сегодня, 26 января, во Дворце Независимости торжественная атмосфера. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработки сегодняшних гостей Дворца независимости – яркий пример прикладной науки. Президент традиционно предложил ученым обсудить их будущие исследования, а также возможные недоработки по отдельным направлениям. Если говорить про шинную промышленность, то ученые заняты усовершенствованием сверхкрупногабаритных моделей для БелАЗа. Эксплуатационный срок белорусской – 40 тысяч километров (когда-то начинали с 20). Но чтобы повысить конкурентоспособность, необходимо повысить и износостойкость. Уже есть опытные образцы.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Произвели шину с учетом этих корректировок, которые сделала «Белшина». Шина сейчас находится в Кемеровской области в карьере. Она на сегодня отработала уже в пределах 10-12 тысяч. Было правильно сказано, что это этап не одного месяца, это этап одного года. Есть разная сверхкрупногабаритная шина. Есть для средних карьерных самосвалов – это 27-я, 31-я шина. Здесь мы вышли на уровень аналогов наших конкурентов. Входимость примерно такая. Но вот 46-я, 42-я и 59-я шины – это для самосвалов класса 220, 240 тонн и выше. Мы сейчас пытаемся расширить эту последнюю шину, которая нужна для БелАЗа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда вы решите эту проблему?

Петр Пархомчик:

Ставим всю эту работу завершить по этому году, а то, что я сказал, получим окончательный результат, если мы выбрали правильный алгоритм всех смесей, всех результатов, то следующий год – у нас серийное производство этих шин.

Глава государства подчеркнул и важность работы с молодежью. Необходимо не только подготавливать кадры, но в целом задуматься о смене поколений. Этот опасный период надо пройти очень аккуратно, акцентировал Александр Лукашенко.

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