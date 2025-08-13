В Чехии зафиксирован рост заболеваемости гепатитом А

О чём Путин и Трамп собираются договориться на Аляске? Лукашенко знал о встрече? Мнение политолога

Встреча на Аляске стала неожиданностью для Европы и Зеленского, а вот кто явно знал, что такая встреча возможна – так это Лукашенко. Серия предварительных контактов по линии спецпосланников наконец обернулась большим событием. Но удастся ли заключить мир через голову Европы и без участия Украины?