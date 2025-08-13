В Чехии зафиксирован рост заболеваемости гепатитом А. К концу июля врачи выявили более тысячи случаев заражения, это является самым высоким показателем за последние 15 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Чехии зафиксирован рост заболеваемости гепатитом А. К концу июля врачи выявили более тысячи случаев заражения, это является самым высоким показателем за последние 15 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольшее число заболевших отмечено в столице. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что речь идет не об отдельных вспышках, а о передаче вируса во взаимосвязанных районах или социальных группах. Разносчиками являются бездомные, наркоманы и люди, живущие в плохих санитарных условиях. Учитывая масштабы распространения инфекции, власти Чехии призвали население к вакцинации. Прививка платная, двухэтапная, стоимость каждого укола – примерно 80 долларов.