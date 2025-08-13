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В Чехии зафиксирован рост заболеваемости гепатитом А

13 августа 2025 06:05
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В Чехии зафиксирован рост заболеваемости гепатитом А. К концу июля врачи выявили более тысячи случаев заражения, это является самым высоким показателем за последние 15 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии зафиксирован рост заболеваемости гепатитом А-2

Наибольшее число заболевших отмечено в столице. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что речь идет не об отдельных вспышках, а о передаче вируса во взаимосвязанных районах или социальных группах. Разносчиками являются бездомные, наркоманы и люди, живущие в плохих санитарных условиях. Учитывая масштабы распространения инфекции, власти Чехии призвали население к вакцинации. Прививка платная, двухэтапная, стоимость каждого укола – примерно 80 долларов.

# Чехия

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