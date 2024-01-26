Лукашенко: идёт смена поколений, это всегда очень опасный период – нам бы тут не ошибиться

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотели или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Нам бы тут не ошибиться. Поэтому вам и вашим ученикам надо быть поближе здесь. Сейчас я очень переживаю: конституционным органом стало у нас Всебелорусское народное собрание.

Если кто-то думает, что это просто кресло для Лукашенко – чепуха полная. Этот орган очень важен для нас, его надо вмонтировать в нашу жизнь. Сейчас вроде бы все понятно: Президент отвечает за все, он принимает решения, он самый умный, самый-самый – чепуха полная, один человек ничего не может решить. А я думаю: а не дай бог придет человек «не земной», и начнем шарахаться с одной стороны в другую или вообще не туда пойдем. Поэтому вот этот орган должен во время переходного периода, смены поколений быть на страже, он должен видеть, что происходит. Поэтому и Военную доктрину, и Концепцию национальной безопасности – вопросы войны и мира (для нас они важнейшие) именно там должны решать. Нам надо в этот период смены поколений и качество не уронить, чтобы мы опять, как в 90-е годы… Я же помню, когда меня избрали Президентом – в яме, болоте. Многие из вас это помнят. В болоте были. Оттуда пришлось выкарабкиваться. Вот чтобы нам не повторить, пусть даже на более высоком уровне, этот период.

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