Прямой эфир

В Великобритании введены ограничения на использование воды

13 августа 2025 05:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Великобритании введены ограничения на использование воды. Аномальная жара привела к самой масштабной за последние 50 лет засухе сразу в нескольких регионах страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании введены ограничения на использование воды-2

В Йоркшире уже введен запрет на полив частных садов. Истощение запасов сказывается и на урожае, а это означает финансовые потери для фермеров, сбой в поставках и подорожание продуктов питания. С такой же ситуацией столкнулся и Евросоюз. Брюссель разрабатывает план решения проблемы. Планируется сократить потребление на 10 % к 2030 году. Для реализации инициативы необходимо около 23 миллиардов евро в год. 

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании введены ограничения на использование воды из-за засухи
12 августа 2025 19:48

В Великобритании введены ограничения на использование воды из-за засухи

О чём Путин и Трамп собираются договориться на Аляске? Лукашенко знал о встрече? Мнение политолога
12 августа 2025 17:15

О чём Путин и Трамп собираются договориться на Аляске? Лукашенко знал о встрече? Мнение политолога

Китай разрывает все контакты с президентом Чехии
12 августа 2025 17:11

Китай разрывает все контакты с президентом Чехии