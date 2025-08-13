В Великобритании введены ограничения на использование воды. Аномальная жара привела к самой масштабной за последние 50 лет засухе сразу в нескольких регионах страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Йоркшире уже введен запрет на полив частных садов. Истощение запасов сказывается и на урожае, а это означает финансовые потери для фермеров, сбой в поставках и подорожание продуктов питания. С такой же ситуацией столкнулся и Евросоюз. Брюссель разрабатывает план решения проблемы. Планируется сократить потребление на 10 % к 2030 году. Для реализации инициативы необходимо около 23 миллиардов евро в год.