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Лукашенко: труды белорусских учёных уже сейчас ждут на производствах!

26 января 2024 10:33
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Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси. Сегодня, 26 января, во Дворце Независимости торжественная атмосфера. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: труды белорусских учёных уже сейчас ждут на производствах!-1

Как подчеркнул Александр Лукашенко, белорусы привыкли к комфорту в повседневной жизни. Но мало кто задумывается, какой кропотливый и многолетний труд за этим стоит. К слову, труд не только приглашенных во Дворец Независимости, но и тех, кто остается, как говорится, за кадром.

Лукашенко: труды белорусских учёных уже сейчас ждут на производствах!-4

Лаборанты, научные руководители, близкие, которые поддерживают ученых в непростой работе. В их адрес также прозвучала благодарность на сегодняшней церемонии. Задача науки не только забота о людях, но и национальная безопасность. Беларусь – небольшое государство, у нас не так много ценных природных ресурсов, потому научный рациональный подход необходим.

Александр Лукашенко подчеркнул важность прикладного подхода.

Лукашенко: труды белорусских учёных уже сейчас ждут на производствах!-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертаций. Я это говорю осознанно, потому что иногда название прочитаешь – сразу не поймешь. А когда в содержание вникаешь чудеса и только. Поверьте, я не критикан в этом плане, а как человек очень информированный и, наверное, уже опыт работы у меня приличный, думаю: а где же это применить?

Мои пожелания вам и напутствия тоже традиционны и предельно конкретны. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Их уже сейчас ждут на производствах, в лечебных учреждениях, учебных классах. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома – Беларуси, укрепляет нашу независимость и национальную безопасность. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь на острие научного поиска, развивайте национальные научные школы. Созидайте будущее родной страны.

Лукашенко: труды белорусских учёных уже сейчас ждут на производствах!-10

Сегодня дипломы докторов наук из рук главы государства получили 12 человек, аттестаты профессора – девять. На этом церемония не закончилась, Президент традиционно предложил ученым обсудить их будущие разработки, а также возможные недоработки, которые есть в отдельных направлениях. Говорили про резиновую промышленность, глазную медицину и историю 1920 годов.

Лукашенко: каждый ученый, работающий в Беларуси, должен быть патриотом!

# Государственная политика в области науки # общество # Александр Лукашенко

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