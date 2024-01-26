Лукашенко: труды белорусских учёных уже сейчас ждут на производствах!

Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси. Сегодня, 26 января, во Дворце Независимости торжественная атмосфера. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, белорусы привыкли к комфорту в повседневной жизни. Но мало кто задумывается, какой кропотливый и многолетний труд за этим стоит. К слову, труд не только приглашенных во Дворец Независимости, но и тех, кто остается, как говорится, за кадром.

Лаборанты, научные руководители, близкие, которые поддерживают ученых в непростой работе. В их адрес также прозвучала благодарность на сегодняшней церемонии. Задача науки не только забота о людях, но и национальная безопасность. Беларусь – небольшое государство, у нас не так много ценных природных ресурсов, потому научный рациональный подход необходим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертаций. Я это говорю осознанно, потому что иногда название прочитаешь – сразу не поймешь. А когда в содержание вникаешь – чудеса и только. Поверьте, я не критикан в этом плане, а как человек очень информированный и, наверное, уже опыт работы у меня приличный, думаю: а где же это применить?

Мои пожелания вам и напутствия тоже традиционны и предельно конкретны. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Их уже сейчас ждут на производствах, в лечебных учреждениях, учебных классах. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома – Беларуси, укрепляет нашу независимость и национальную безопасность. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь на острие научного поиска, развивайте национальные научные школы. Созидайте будущее родной страны.