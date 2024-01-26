Лукашенко: труды белорусских учёных уже сейчас ждут на производствах!
Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси. Сегодня, 26 января, во Дворце Независимости торжественная атмосфера. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, белорусы привыкли к комфорту в повседневной жизни. Но мало кто задумывается, какой кропотливый и многолетний труд за этим стоит. К слову, труд не только приглашенных во Дворец Независимости, но и тех, кто остается, как говорится, за кадром.
Лаборанты, научные руководители, близкие, которые поддерживают ученых в непростой работе. В их адрес также прозвучала благодарность на сегодняшней церемонии. Задача науки не только забота о людях, но и национальная безопасность. Беларусь – небольшое государство, у нас не так много ценных природных ресурсов, потому научный рациональный подход необходим.
Александр Лукашенко подчеркнул важность прикладного подхода.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертаций. Я это говорю осознанно, потому что иногда название прочитаешь – сразу не поймешь. А когда в содержание вникаешь – чудеса и только. Поверьте, я не критикан в этом плане, а как человек очень информированный и, наверное, уже опыт работы у меня приличный, думаю: а где же это применить?
Мои пожелания вам и напутствия тоже традиционны и предельно конкретны. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Их уже сейчас ждут на производствах, в лечебных учреждениях, учебных классах. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома – Беларуси, укрепляет нашу независимость и национальную безопасность. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь на острие научного поиска, развивайте национальные научные школы. Созидайте будущее родной страны.
Сегодня дипломы докторов наук из рук главы государства получили 12 человек, аттестаты профессора – девять. На этом церемония не закончилась, Президент традиционно предложил ученым обсудить их будущие разработки, а также возможные недоработки, которые есть в отдельных направлениях. Говорили про резиновую промышленность, глазную медицину и историю 1920 годов.
Лукашенко: каждый ученый, работающий в Беларуси, должен быть патриотом!