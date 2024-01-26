Лукашенко: каждый учёный, работающий в Беларуси, должен быть патриотом!

Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси. Сегодня, 26 января, во Дворце Независимости торжественная атмосфера. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла в преддверии Дня белорусской науки, который традиционно отмечается в последнее воскресенья января. Сегодня подвели итоги, на самом высоком уровне отметили достижения наших ученых. Впрочем, главная благодарность и оценка – это польза, которую приносят исследования специалистов.

Будь то медицина, которая спасает жизни, технологии, обеспечивающие комфорт или воспитание молодого поколения ученых – все это делается со взглядом в будущее. Именно на долгосрочную перспективу научных разработок обратил внимание глава государства. И напомнил про Год качества, который должен стать началом нового этапа развития Беларуси.