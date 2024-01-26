Лукашенко: каждый учёный, работающий в Беларуси, должен быть патриотом!
Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси. Сегодня, 26 января, во Дворце Независимости торжественная атмосфера. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прошла в преддверии Дня белорусской науки, который традиционно отмечается в последнее воскресенья января. Сегодня подвели итоги, на самом высоком уровне отметили достижения наших ученых. Впрочем, главная благодарность и оценка – это польза, которую приносят исследования специалистов.
Будь то медицина, которая спасает жизни, технологии, обеспечивающие комфорт или воспитание молодого поколения ученых – все это делается со взглядом в будущее. Именно на долгосрочную перспективу научных разработок обратил внимание глава государства. И напомнил про Год качества, который должен стать началом нового этапа развития Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть цель – превзойти себя, притом во всех сферах жизни. Конечно, в авангарде движения к этой цели стоите вы, люди науки. Ваш труд, точнее – его результаты во многом формируют будущее нашего государства. Любая научная инициатива – это краеугольный камень, поддерживающий остов государственности и общественного благосостояния, качества всей нашей жизни. Каждый ученый, работающий в Беларуси, должен быть патриотом. Мою позицию вы знаете: без любви к своему Отечеству не стоит и браться за дело. Да, наука призвана служить людям, всему человечеству. Она интернациональна. А вы, белорусские ученые, призваны служить прежде всего своему народу.
Лукашенко: труды белорусских ученых уже сейчас ждут на производствах!