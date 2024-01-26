«Мы продвинулись». Президенту доложили об успехах в производстве новой шины для БелАЗа
Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора. Церемония прошла в преддверии Дня белорусской науки, который традиционно отмечается в последнее воскресенье января.
Диагноз после одного анализа трудно поставить. Это уже говоря на языке производственников. Зашла речь сегодня на встрече о сверхкрупногабаритных шинах для моделей БелАЗ. А точнее о проблемах, которые есть.
Жанна Шашок, профессор кафедры полимерных и композиционных материалов Белорусского государственного технологического университета:
Не хватает немного приборной базы. Не секрет: чтобы создать конкурентноспособный продукт, нужно провести анализ конкурентов. Вот те приборы, которые сейчас находятся в нашей отраслевой лаборатории, позволили заглянуть внутрь резины и провести сравнение, но на базе одного анализа диагноз трудно поставить в этом плане – это первое. Вторая проблема – это то, что «Белшине» сегодня закрыт доступ к химикатам. То есть мы ищем аналоги, мы ищем, комбинируем. Мы, если честно, иногда в рабочих совещаниях иногда участвуем по телефону. Потому что пытаемся вместе (это называется у них мозговой штурм) решать эти проблемы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то я ставил задачу: уйти от импорта по этим шинам, и немало для этого сделали. Вы тогда работали на БелАЗе. Мы что, так и нисколько не продвинулись?
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы продвинулись, у нас есть определенный успех: мы завершили переход со старой диагональной шины на новую радиальную. Вот этот переход, первое, потребовал больших капвложений. То есть это совсем другие технологии.
– Хорошо. Мы шину сделали, которая удовлетворяла бы сегодня БелАЗ?
– Сегодня у мировых производителей проходимость шины на карьерных самосвалах находится в диапазоне 80-100 тысяч километров. «Белшина» сегодня вышла на 30-40 тысяч километров. То есть необходимо проходимость данной шины увеличить практически в два раза.
– Когда вы достигнете 70 тысяч?
– Произвели шину уже с учетом корректировок, которые сделали на «Белшине». Шина сейчас находится в Кемеровской области, в карьере. Она отработала на сегодня в пределах от 10 до 12 тысяч. Вот было правильно сказано, что это этап не одного месяца. Это этап одного года, чтобы убедиться, что наши корректировки и технологии, корректировки вот этих всех смесей, которые используются для производства шин, дадут этот эффект.
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