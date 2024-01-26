«Мы продвинулись». Президенту доложили об успехах в производстве новой шины для БелАЗа

Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора. Церемония прошла в преддверии Дня белорусской науки, который традиционно отмечается в последнее воскресенье января.

Диагноз после одного анализа трудно поставить. Это уже говоря на языке производственников. Зашла речь сегодня на встрече о сверхкрупногабаритных шинах для моделей БелАЗ. А точнее о проблемах, которые есть.

Жанна Шашок, профессор кафедры полимерных и композиционных материалов Белорусского государственного технологического университета:

Не хватает немного приборной базы. Не секрет: чтобы создать конкурентноспособный продукт, нужно провести анализ конкурентов. Вот те приборы, которые сейчас находятся в нашей отраслевой лаборатории, позволили заглянуть внутрь резины и провести сравнение, но на базе одного анализа диагноз трудно поставить в этом плане – это первое. Вторая проблема – это то, что «Белшине» сегодня закрыт доступ к химикатам. То есть мы ищем аналоги, мы ищем, комбинируем. Мы, если честно, иногда в рабочих совещаниях иногда участвуем по телефону. Потому что пытаемся вместе (это называется у них мозговой штурм) решать эти проблемы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то я ставил задачу: уйти от импорта по этим шинам, и немало для этого сделали. Вы тогда работали на БелАЗе. Мы что, так и нисколько не продвинулись?