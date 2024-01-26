«Нам нужно найти замену этому бешенству». Народный учитель Беларуси о сериале «Слово пацана»

Определяться, кем я хочу быть, я начал со второго курса университета. Каждому ученику должен быть свой учитель. Задача учителя – сложное сделать простым. У нас проблему учебников обозначает Президент. Проблема учебников не так проста. Как написать хороший учебник? Если мы напишем научно, то даже учителя могут не понять, что написано. А если просто очень изложить, то авторов учебников заклюют.

Каждый человек всегда будет вступать в роль учителя на любой работе. Могу дать совет всем руководителям. У каждого руководителя есть коллектив. Если людей только ругать, никогда не будет толка. Каждому работнику надо найти такое дело, чтобы ему было интересно. В школе надо учить детей самообразованию. Надо разработать систему воздействия на молодежь, которая будет воспитывать человечность и высокоморальные качества человека. Надо убрать вульгаризацию фильмов и плохих книжек. Нам надо повернуться к человеку, чтобы он не потерял человечность в нашем мире.

Сериал «Слово пацана» я попробовал посмотреть и не смог. Мой характер и моя психология не воспринимает, хотя я видел эти бойни в школе, они всегда были, это подростки, их немного, но они вокруг себя стайки собирают. У участников этих баталий 90-х, которые выжили, брали интервью, так они двери не открывают. Участники сами этих боев даже не хотят вспоминать про это. Нам нужно найти замену этому бешенству, чтобы не через бойни, а как-то по-другому. У нас предпринимаются неплохие действия по работе с молодежью.