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Александра Саснович победно стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае

13 февраля 2026 17:25
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Александра Саснович успешно стартовала в квалификации турнира категории тысяча в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка, занимающая 114-е место в мировом рейтинге, встречалась с 69-й ракеткой планеты Петрой Марцинко из Хорватии. Несмотря на значительную разницу в топе, первым номером действовала именно наша спортсменка, она была точнее в ключевые моменты и оформила победу в двух сетах с комфортным результатом – 6:4; 6:4. 

Девушки провели на корте полтора часа. За это время Александра исполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из шести. За выход в основную сетку соревнований Саснович поспорит с британкой Сонай Картал.

# Теннис # Спортивные соревнования # Александра Саснович

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