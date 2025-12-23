Марафон добра! Вольфович посетил Волковысский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Новогодняя сказка для самых юных жителей страны. Благотворительный марафон «Наши дети» заглянул в Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь опекают 130 ребят, которые ежедневно нуждаются в специализированной помощи. Они также как и все дети в зимние праздники ждут чудес, верят в Деда Мороза и хотят получать подарки. Для малышей устроили волшебное представление возле елки, а гости пришли не с пустыми руками – от государственного секретариата Совета безопасности воспитанникам и самому центру вручили оборудование для обучения и реабилитации, бытовую технику, а также сладкие подарки.

Николай Сталмацкий, дедушка-опекун воспитанницы Волковысского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Для наших детей, вот для таких, для инвалидов, создают примерно такую же обстановку, как для нормальных и здоровых детей. А это очень радует.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В эти новогодние дни хочется, конечно же, подарить нашим детям чуточку доброты, чуть больше, чем мы уделяем каждый день, внимание, заботы. И это действительно акция, которая показывает, наверное, характер нашего белорусского народа.

Ежегодный благотворительный марафон «Наши дети» вот уже 30 лет в преддверии Рождества и Нового года дарит тепло и заботу ребятам по всей стране.