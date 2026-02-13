Муковозчик о запрете соцсетей: нынешняя западная «забота о подростках» – публичное лицемерие

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

На Западе, похоже, пришла мода на законопроекты «по защите подростков». Пользование соцсетями для несовершеннолетних уже законодательно запретили Австралия и Норвегия, обсуждает Великобритания, готовы это сделать Малайзия с Францией и Греция с Испанией.

«Соцсети несут риски для психического здоровья и безопасности, в особенности в том возрасте, когда молодые люди более восприимчивы к давлению и контенту, содержащему сцены насилия», – заявил французский пока еще лидер Эммануэль Макрон.

Сцены насилия в Елисейском дворце, заканчивающиеся пощечинами и темными очками, видимо, не несут рисков для подрастающего французского поколения. И Франция смело идет дальше: «Госслужащим Франции запретят использовать американские системы для видеосвязи – Skype, Zoom и Google Meet». Замена уже готова: одобрена национальная французская система для видеоконференций Visio – вот она и станет обязательной для использования государственными служащими.

А вы все еще думаете, что только в России «душат свободы», отключая, ограничивая или замедляя продукты, скажем, зловредной англосаксонской компании Meta? Что вы! Отнюдь! Испанцы, кстати, запрещая использование соцсетей подростками, собираются еще и принять закон, согласно которому «руководители социальных сетей будут нести личную ответственность за разжигание ненависти на своих платформах».

Иными словами, в одной из стран Евросоюза уже скоро можно будет на государственном уровне преследовать в судебном порядке американских миллиардеров, снимающих сливки с мирового трафика цифрового контента. «Мы защитим детей от цифрового Дикого Запада», – пылко заявил премьер-министр Педро Санчес. «Тираны», – немедленно ответил ему владелец соцсети Илон Маск.