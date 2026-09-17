Новости по тегу #Дмитрий Гора

Участвуют руководители органов прокуратуры и профильных ведомств Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. К обсуждению по видеосвязи присоединились представители Армении и Казахстана.
В центре внимания были ключевые аспекты двусторонних отношений в уголовно-правовой сфере.
Появились и новые объекты – современные образовательные комплексы, инновационные школы и вузовские аудитории.
Перед правоохранителями и другими структурами стоит важная задача: найти подходы для снижения уровня такого рода правонарушений и создать условия, в которых у преступников не будет шансов на обман.
В преддверии Дня Конституции по всей стране продолжают чествовать юных белорусов.
Новый план станет основой для укрепления законности и безопасности в стране.
С этой сферой новый руководитель уже знаком. С декабря 2019-го по март 2021-го Дмитрий Гора занимал должность заместителя генерального прокурора.
Дмитрий Гора поделился, какие задачи поставил Президент перед Генпрокуратурой.
Обращаясь к новым руководителям, Президент четко обозначил приоритеты их работы.
Перед новым руководителем Генеральной прокуратуры Александр Лукашенко поставил ряд конкретных задач по ключевым направлениям деятельности.
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений.
Белорусская столица принимает международную научно-практическую конференцию по нацбезопасности. Участвуют руководители следственных ведомств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана.
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51