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Новости по тегу #Дмитрий Гора

Заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции состоялось в Минске
17 сентября 2026 11:16

Заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции состоялось в Минске

Дмитрий Гора провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси
03 сентября 2026 10:57

Дмитрий Гора провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси

Дети – наше будущее! Как в Беларуси отметили День знаний?
01 сентября 2026 18:18

Дети – наше будущее! Как в Беларуси отметили День знаний?

В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия киберпреступности
31 марта 2026 10:39

В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия киберпреступности

Генпрокурор вручил первые паспорта юным спортсменам и отличникам учебы
12 марта 2026 17:01

Генпрокурор вручил первые паспорта юным спортсменам и отличникам учебы

Утверждён новый комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией на 2026-2028 годы
31 декабря 2025 08:40

Утверждён новый комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией на 2026-2028 годы

Премьер-министр Беларуси представил коллективу Генеральной прокуратуры нового руководителя
23 декабря 2025 16:45

Премьер-министр Беларуси представил коллективу Генеральной прокуратуры нового руководителя

Генпрокурор: «Главное, чтобы у нас в обществе была справедливость»
23 декабря 2025 16:43

Генпрокурор: «Главное, чтобы у нас в обществе была справедливость»

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев
23 декабря 2025 16:41

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев

Надо предъявить счёт ответственным за геноцид белорусского народа – Лукашенко
23 декабря 2025 13:50

Надо предъявить счёт ответственным за геноцид белорусского народа – Лукашенко

Лукашенко: прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией
23 декабря 2025 10:47

Лукашенко: прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией

Белорусский опыт борьбы с киберпреступностью интересен в странах дальнего зарубежья – Гора
13 ноября 2025 11:42

Белорусский опыт борьбы с киберпреступностью интересен в странах дальнего зарубежья – Гора