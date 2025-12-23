Лукашенко: прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дмитрий Юрьевич [Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси – прим.ред.], ты же понимаешь, куда ты идешь. Я успокоился тем, что ты был аж заместителем генерального прокурора. Находясь в должности руководителя Следственного комитета, я, полагаю, ты уже видел все недоработки и недостатки в работе прокуратуры. Поэтому их не должно быть, Дмитрий Юрьевич. Прокуратура не затрагивает перечень твоих задач, о которых мне формально написали в Администрации. Я это и сам знаю. Прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только по борьбе с коррупцией. Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом перенесены на Совет безопасности, аппарат. Ты это должен видеть снизу. Я это вижу, что иногда мы забывали о генеральном прокуроре, о прокуратуре, хотя Андрей Иванович [Андрей Швед, председатель Верховного Суда Беларуси – прим.ред.], ибо не стал бы занимать должность председателя Верховного Суда. Он такой патриотичный человек, ты его хорошо знаешь. И немало сделал в Генеральной прокуратуре для того, чтобы она работала интенсивно.

Что касается Следственного комитета, я специально вас пригласил двоих. Я думаю, вы как человек патриот страны и любящий свою страну с удовольствием поделитесь своим опытом с молодым человеком, который рекомендуется на эту должность. Я поначалу думал, Константин [Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси – прим.ред.], чтобы у тебя голова не закружилась от этих всех назначений и так далее. Думаю, ты же человек вменяемый. Да и не дадим тебе тут разгуляться, если ты косяками начнешь ходить. Хотя я все-таки отверг эту мысль о том, что ты как молодой человек, который быстро продвигается по служебной лестнице, заслужил. Что тут говорить? Никогда не прятался за плечи других, а это для военного человека очень важно. Заслужил. Поэтому главное – аккуратно, не спеша.

Прежде чем принять кадровые решения, был проведен тщательный отбор кандидатур на столь важные государственные должности. Отдельно Президент остановился на требованиях, которые стоят перед новыми руководителями.