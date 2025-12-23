Лукашенко: прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией

Никаких поползновений в плане революционной борьбы против существующего государственного строя быть не должно. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Никаких поползновений в плане революционной борьбы против существующего государственного строя быть не должно. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из них касалось должности генерального прокурора Беларуси. На этот пост назначен Дмитрий Гора, ранее возглавлявший Следственный комитет Беларуси. Напомним, прежний генеральный прокурор Андрей Швед был избран председателем Верховного Суда. Такое решение принято Всебелорусским народным собранием единогласно. Не осталось вакантным и место председателя Следственного комитета Беларуси. Президент назначил на эту должность Константина Бычека, ранее занимавшего пост начальника Следственного управления КГБ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дмитрий Юрьевич [Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси – прим.ред.], ты же понимаешь, куда ты идешь. Я успокоился тем, что ты был аж заместителем генерального прокурора. Находясь в должности руководителя Следственного комитета, я, полагаю, ты уже видел все недоработки и недостатки в работе прокуратуры. Поэтому их не должно быть, Дмитрий Юрьевич. Прокуратура не затрагивает перечень твоих задач, о которых мне формально написали в Администрации. Я это и сам знаю. Прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только по борьбе с коррупцией. Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом перенесены на Совет безопасности, аппарат. Ты это должен видеть снизу. Я это вижу, что иногда мы забывали о генеральном прокуроре, о прокуратуре, хотя Андрей Иванович [Андрей Швед, председатель Верховного Суда Беларуси – прим.ред.], ибо не стал бы занимать должность председателя Верховного Суда. Он такой патриотичный человек, ты его хорошо знаешь. И немало сделал в Генеральной прокуратуре для того, чтобы она работала интенсивно.
Что касается Следственного комитета, я специально вас пригласил двоих. Я думаю, вы как человек патриот страны и любящий свою страну с удовольствием поделитесь своим опытом с молодым человеком, который рекомендуется на эту должность. Я поначалу думал, Константин [Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси – прим.ред.], чтобы у тебя голова не закружилась от этих всех назначений и так далее. Думаю, ты же человек вменяемый. Да и не дадим тебе тут разгуляться, если ты косяками начнешь ходить. Хотя я все-таки отверг эту мысль о том, что ты как молодой человек, который быстро продвигается по служебной лестнице, заслужил. Что тут говорить? Никогда не прятался за плечи других, а это для военного человека очень важно. Заслужил. Поэтому главное – аккуратно, не спеша.
Прежде чем принять кадровые решения, был проведен тщательный отбор кандидатур на столь важные государственные должности. Отдельно Президент остановился на требованиях, которые стоят перед новыми руководителями.
Подробности – в наших следующих выпусках.