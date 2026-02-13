Урожай круглый год! В белорусском овощеводстве внедряют специальную подсветку овощей

Гибридная «досветка» овощей – еще умная технология, которая помогает получать урожай круглогодично. Как это работает, 13 февраля продемонстрировали премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин посетил одно из тепличных хозяйств под Минском. Масштабная работа комплекса – подтверждение того, что такая продукция уже давно для белорусов перестала быть сезонным товаром. Товаром, для производства которого создаются во всех смыслах тепличные условия. Речь в том числе о специальных стимулирующих тарифах на электроэнергию для таких предприятий. Ведь искусственный свет – одна из «весомых» позиций в себестоимости овощей в межсезонье. О стабильном витаминном урожае даже в лютые морозы – репортаж Ольги Наумовой.

Пока на улице зима, в этих теплицах почти круглый год + 25. Здесь независимо от сезона зреют огурцы, наливаются соком томаты и баклажаны. А еще зелень – от салата и укропа до рукколы и базилика. Из сезона в сезон здесь снимают хороший урожай. Это тепличное хозяйство Минского района – одно из передовых в стране. О возможностях комплекса сегодня рассказали премьер-министру. Александр Турчин прибыл с рабочим визитом.

В тепличном хозяйстве строго следуют технологиям. Для всех культур – свет. По сути, зреют овощи как будто под солнцем – только его лучи воссоздают специальные лампы. Так уже несколько лет плодоносят огурцы, томаты, а теперь и перцы.

Ольга Наумова, корреспондент:

Новая культура в теплице зимой – перец. Его пробуют выращивать в искусственном освещении – это пока эксперимент. На небольшой площади высадили около четырех гибридов. Так, в прошлом сезоне уже получилось собрать около 20 килограммов овоща с метра квадратного. В этом технологию доработают и рассчитывают на больший урожай.

А еще здесь обновили линию для выращивания зелени. Ее возможности позволяют возделывать более сложные культуры. Например, салат Айсберг. Модернизация нацелена на кратное увеличение урожая зелени: если раньше срезали около 90 тонн, то в перспективе порядка 500.