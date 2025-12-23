Лукашенко – назначенцам: если не сдерживать коррупцию – придём к войне!

Никаких поползновений в плане революционной борьбы против существующего государственного строя быть не должно. Такую задачу при назначении новых руководителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета поставил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Должность генерального прокурора занял Дмитрий Гора – уже бывший председатель Следственного комитета Беларуси. Напомним, его предшественник Андрей Швед был избран на Всебелорусском народном собрании председателем Верховного Суда. Перед новым руководителем Генпрокуратуры Александр Лукашенко поставил ряд конкретных задач по ключевым направлениям деятельности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О коррупции, вам здесь с Константином Федоровичем [Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси – прим.ред.] придется работать вместе очень серьезно. Это недопустимо. Я уже говорил, по большому счету, если мы не будем удерживать эти коррупционные направленности, мы придем к войне. Всегда так бывает. Особенно у нас славян. Мы такой род, который не терпит несправедливости, а коррупция – это жуткая несправедливость. Ну и органы прокуратуры предназначены для контроля за единообразным и точным соблюдением закона в нашей стране. Это надо видеть. Мы немножко замусолили тезис о правах человека. Не мы в этом виноваты. Но истинные права человека вы должны контролировать, чтобы это все осуществлялось в Беларуси. Право на труд, заработную плату, право на справедливость каждый человек имеет у нас. Поэтому исходя из жизни нашего законодательства надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают.