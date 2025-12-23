Более 200 ёлочных базаров открылись в Минской области

В Минской области началась массовая торговля новогодними деревьями. Открыто более 200 базаров. Выбор огромный – от традиционных елей до пышных сосен, и на любой бюджет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Но какие из них простоят дольше и как правильно выбрать вечнозеленую красавицу? Репортаж Ольги Пасечник.

Ничто не сможет заменить аромат натуральной ели. Праздничные деревья выращивают в лесном питомнике. Прежде чем стать украшением дома, елки растут до пяти лет. Здесь, в Вилейском районе, на площади почти 28 гектаров массово выращивают ели и сосны. А к Новому году подросшие красавицы с делянок переезжают в дома. Выращивают деревья по специальной технологии, чтобы они были пышными.

Алеся Лапицкая, начальник лесопитомника Вилейского опытного лесхоза:

Выращивание деревьев начинается именно зимой со сбора шишек, которые мы перерабатываем, и эти семена высеваем на нашем лесопитомнике весной. Дальше мы за ними ухаживаем. Опытный лесник на глаз может определить потенциал новогоднего дерева. Например, ветки у ели должны быть гибкими, иголки изумрудного цвета, ствол ровный, толстый и без трещин. Прелесть живых елей также в их насыщенном хвойном аромате.

На выбор предлагают не только срубленные деревья, но и ели в кадках с корневой системой. Такой вариант сейчас пользуется огромной популярностью, ведь красавицу после праздников можно высадить на участке. Однако за такой елкой нужен особый уход. Алеся Лапицкая:

Есть основные правила по уходу за деревьями новогодними в кадке. В квартире, в доме ставить их держать не более трех недель, так как температура в доме гораздо выше, чем нужна растениям. Не забывать их поливать и таким же образом увлажнять воздух. Подальше поставить от батарей.