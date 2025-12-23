Надо предъявить счёт ответственным за геноцид белорусского народа – Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень серьезно занимались они и вопросами геноцида белорусского народа. Но мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительное, но в итоге мы должны им предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны. И не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешеными темпами, никому он уже сегодня не нужен. Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику. Поэтому тут нам надо закругляться и показывать, как следует все эти преступления нацистов. Это актуально сегодня, очень актуально, угадали мы, на фоне той политики, которую Запад проводит, прежде всего европейские государства.