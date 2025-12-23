Надо предъявить счёт ответственным за геноцид белорусского народа – Лукашенко

Никаких поползновений в плане революционной борьбы против существующего государственного строя быть не должно. Такую задачу при назначении новых руководителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета поставил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Должность генерального прокурора занял Дмитрий Гора – уже бывший председатель Следственного комитета Беларуси. Напомним, его предшественник Андрей Швед был избран на Всебелорусском народном собрании председателем Верховного Суда. Перед новым руководителем Генпрокуратуры Александр Лукашенко поставил ряд конкретных задач по ключевым направлениям деятельности.
Лукашенко: прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень серьезно занимались они и вопросами геноцида белорусского народа. Но мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительное, но в итоге мы должны им предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны. И не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешеными темпами, никому он уже сегодня не нужен. Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику. Поэтому тут нам надо закругляться и показывать, как следует все эти преступления нацистов. Это актуально сегодня, очень актуально, угадали мы, на фоне той политики, которую Запад проводит, прежде всего европейские государства.