Витебские ветераны труда приняли участие в акции «От всей души»

Так, в Витебской областной филармонии чествовали ветеранов труда, опытных руководителей предприятий. Всех тех, кто стоял у истоков развития страны.

Сегодня, 23 декабря, дан старт еще одному благотворительному марафону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь уже проявляется забота о старшем поколении.

Галина Шарко, жительница Витебска:

Это акция добра прежде всего. И мне очень сегодня приятно участвовать здесь. Посмотрите, сколько пришло людей разного возраста. Уже и старенькие совсем, и с палочками. Но все равно это все объединяет нас, объединяет всю нашу Республику Беларусь.

Борис Ефремов, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

Традиционно, четвертый год подряд, мы приглашаем ветеранов труда по разным отраслям народного хозяйства, чтобы этот заряд энергии, который сегодня начинается в предновогодние и посленовогодние дни, прошел действительно в такой теплой и незабываемой атмосфере.

В Витебской области благотворительная инициатива «От всей души», как и по всей стране, продлится по 14 января 2026 года.