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I Молодёжный белорусско-турецкий форум проходит в Минске. Какие соглашения уже достигнуты?

25 января 2024 18:39
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Молодежь Беларуси и Турции наладит системные взаимоотношения. Свои намерения стороны закрепили подписями на документе о сотрудничестве в рамках I Молодежного белорусско-турецкого форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

I Молодёжный белорусско-турецкий форум проходит в Минске. Какие соглашения уже достигнуты?-1

За 31 год со дня установления дипломатических отношений между нашими странами контакты никогда не прерывались. Сегодня Минск и Анкара сотрудничают по широкому спектру направлений, начиная от гуманитарного и заканчивая торгово-экономическим вектором. Это абсолютная заслуга глав государств.

I Молодёжный белорусско-турецкий форум проходит в Минске. Какие соглашения уже достигнуты?-4

Хусейн Эрман Атешоглу, представитель Бюро международных отношений Партии «Ватан» (Турция):
Что белорусская молодежь, что турецкая молодежь прикованы к своей земле, своему государству, готовы защищать ее от всех нападок. Мы видим, насколько молодежь Беларуси сегодня имеет принципиальный подход к миру в своей стране, суверенитету своей страны. И мы видим то же самое в Турции.

I Молодёжный белорусско-турецкий форум проходит в Минске. Какие соглашения уже достигнуты?-7

Евгения Кахаева, официальный представитель Центрального комитета БРСМ:
Отношение молодежи всего мира дает мир во всем мире. Это сегодня важно, потому что мы делаем одно общее дело, наша молодежная организация.

I Молодёжный белорусско-турецкий форум проходит в Минске. Какие соглашения уже достигнуты?-10

Планируется, что Молодежный белорусско-турецкий форум станет традиционным событием, важной диалоговой площадкой и крепким фундаментом для построения совместной работы молодежи наших стран.

# Беларусь-Турция # общество

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