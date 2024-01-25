I Молодёжный белорусско-турецкий форум проходит в Минске. Какие соглашения уже достигнуты?

Молодежь Беларуси и Турции наладит системные взаимоотношения. Свои намерения стороны закрепили подписями на документе о сотрудничестве в рамках I Молодежного белорусско-турецкого форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 31 год со дня установления дипломатических отношений между нашими странами контакты никогда не прерывались. Сегодня Минск и Анкара сотрудничают по широкому спектру направлений, начиная от гуманитарного и заканчивая торгово-экономическим вектором. Это абсолютная заслуга глав государств.

Хусейн Эрман Атешоглу, представитель Бюро международных отношений Партии «Ватан» (Турция):

Что белорусская молодежь, что турецкая молодежь прикованы к своей земле, своему государству, готовы защищать ее от всех нападок. Мы видим, насколько молодежь Беларуси сегодня имеет принципиальный подход к миру в своей стране, суверенитету своей страны. И мы видим то же самое в Турции.

Евгения Кахаева, официальный представитель Центрального комитета БРСМ:

Отношение молодежи всего мира дает мир во всем мире. Это сегодня важно, потому что мы делаем одно общее дело, наша молодежная организация.