Ходжаев: «Врач – это призвание в первую очередь, и Зыбицкая не является аргументом»

Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немало денег уходит на подготовку специалистов. А затем специалисты, не раскрывшись в профессии, сами уходят. Кого-то не смогли заинтересовать, кого-то манит неон молодежных улиц столицы. На непростой вопрос нашего телеканала министр ответил четко. Позиция сформирована.