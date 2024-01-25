Ходжаев: «Врач – это призвание в первую очередь, и Зыбицкая не является аргументом»

Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немало денег уходит на подготовку специалистов. А затем специалисты, не раскрывшись в профессии, сами уходят. Кого-то не смогли заинтересовать, кого-то манит неон молодежных улиц столицы. На непростой вопрос нашего телеканала министр ответил четко. Позиция сформирована.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Врач – это призвание в первую очередь, и Зыбицкая не является аргументом, который требует еще какого-то обсуждения для качества работы и нахождения на рабочем месте. Поэтому если человек после окончания университета должен работать на селе, в районе – значит он там должен работать. Значит, сегодня потребность в данной территории является приоритетом. И, наверное, тогда, когда врач наберется опыта, получит необходимые навыки в рамках своего профессионального образования, научится разговаривать с пациентами, в том числе из разной местности, наверное, тогда имеет возможность обозначить позицию.
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