Президент Беларуси: я просто хочу хотя бы несколько лет пожить нормальной жизнью, я ведь её и не видел

Новости Беларуси. О верности Родине и верности решений. Александр Лукашенко 20 августа вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Церемония прошла на одном из объектов КГБ. На этой встрече Президент поблагодарил людей в погонах за службу, проявленный характер и мужество в минуты опасности. Речь о событиях лета и осени 2020 года. 20 августа глава государства еще раз вернулся к этой теме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в стране стабилизировалась, но остается непростой. Экономическое давление, информационные атаки, провокации – гибридная война продолжается. Поэтому Александр Лукашенко призвал не расслабляться. Тему продолжит Виктория Ходосок. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Не дрогнули в минуту опасности и выстояли. Со слов благодарности сегодня Александр Лукашенко начал церемонию награждения представителей силовых ведомств. Это сотрудники КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности, Пограничного комитета, а также мой коллега – Григорий Азаренок. В большинстве своем люди непубличные, да и их работа, как правило, остается в тени. Потому что основная задача людей в погонах – защищать нас и свою страну. И очевидно не ради наград и славы. Лукашенко – силовикам: вы были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей

Виктория Ходосок:

Нас упорно пытаются душить санкциями и не только. Против Беларуси развернута настоящая гибридная война. Информационные атаки, провокации, террористические угрозы. В таких условиях страна живет уже больше года. Но Беларусь – не единственное государство, которое коллективный Запад пытается разрушить. Но так называемую демократию нового формата весь мир увидел на эпичных кадрах из Афганистана. Вот она – истинная сущность и хваленый гуманизм западной политики. Люди в прямом смысле слова в отчаянии цепляются за самолеты и со слезами на глазах умоляют их спасти. Лукашенко о ситуации в Афганистане: «Это так называемая демократия. Они показали свое лицо»

Виктория Ходосок:

На чужих ошибках учатся? К сожалению, мировая практика показывает, что это не так. В Беларуси сейчас с большего все утряслось – благо, уже не август 2020-го, но это не значит, что испытывать нас больше не будут. Пока давление будет продолжаться извне, внутри страны надо сохранять спокойствие. А параллельно с этим двигаться вперед, что-то изменяя, но исключительно в рамках закона.



Президент Беларуси: перемены действительно нужны, мы не можем заморозить в стране ситуацию

Однако каким будет итоговый вариант новой Конституции и как в целом выстроим политическую систему страны, конечно же, пока никто не знает. Глава государства приводит исключительно примеры. И их не стоит воспринимать как данность, это всего лишь размышления. В будущем придем к коллективному результату. Александр Лукашенко о роли ВНС: если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах. Или предательство по типу Украины В части разговора о переменах шла речь и о новой власти. Поднимать эту тему Президенту совсем не страшно. Хотя оппонентам это не докажешь. Александр Лукашенко спокойно об этом говорит. И это вполне логично и нормально.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем вопрос не в том, как они: «Во, Лукашэнка хоча трымаць гэтую ўладу да смерці». Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хотя бы несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом. Ну, и третье. Что будет с вами? Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то Президент (все хороши, когда идут), власть портит людей, это правда. Испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми? Тут горсточка, нас побольше. Что с ними будет? Чтобы не вернулась середина 1990-х, вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить. Когда я стал Президентом, мне пришлось на колено это все ломать после этих Шушкевичей и нацменов. Вот это не должно вернуться. Лукашенко: после августовских-сентябрьских событий 2020 года нам казалось, что все, победили. Ан нет, ничего подобного