Лукашенко о ситуации в Афганистане: «Это так называемая демократия. Они показали своё лицо»

Новости Беларуси. Нас упорно пытаются «душить» санкциями и не только. Против Беларуси развернута настоящая гибридная война: информационные атаки, провокации, террористические угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ: В таких условиях страна живет уже больше года. Но Беларусь не единственное государство, которое пытается разрушить коллективный Запад. Так называемую демократию нового формата весь мир увидел на кадрах из Афганистана. Вот она, истинная сущность и хваленый гуманизм западной политики. Люди в прямом смысле слова в отчаянии цепляются за самолеты и со слезами на глазах умоляют их спасти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мотив их понятен, он древний как мир: материальный интерес поделить и распродать народную собственность, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают.

Лукашенко – силовикам: вы были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей

Те, кто кукловодят местными коллаборантами, хорошо понимают, что Беларусь – ключ ко всему постсоветскому пространству. Так же, наверное, как страны Центральной Азии (я имею в виду Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан отчасти) сейчас стали очень важными для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане.