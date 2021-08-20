Лукашенко – силовикам: вы были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши противники (если говорить прямо – враги) не гнушаются буквально ничем, вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались: люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой. Каждый из вас в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за вами – Родина. Ну, я, может, несколько пафосно сказал, вы это ощущали и делали просто потому, что это ваша работа, наша работа. Для того мы и предназначены – чтобы ее красиво, эффективно и ответственно сделать.