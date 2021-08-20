В Польше силовики насильно удерживают группу беженцев. Обессилевшие люди просят предоставить убежище

Для оказания помощи к лагерю беженцев с польской стороны прибывали представители общественных и иных организаций. Также осветить ситуацию пытались польские СМИ. Однако все их требования о допуске к мигрантам оказались без внимания. Польские силовики жестко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе.