Геополитика, экономика, смертная казнь. Какие вопросы обсудили участники регионального форума в Бресте?

Геополитика, экономика, прогнозы, перспективы роста, а также предложения в новую Конституцию. Во время дискуссии затронули и один из самых резонансных вопросов: останется ли в Беларуси смертная казнь. Известные политологи и эксперты (в регионах их знают благодаря телевизионным программам) поделились своим мнением с региональной аудиторией. Это первая встреча в подобном формате. Живая дискуссия предполагает обратную связь. Спикерам важно услышать мнение из зала, чтобы вместе выработать стратегию дальнейшего развития страны.