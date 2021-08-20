Президент Беларуси: перемены действительно нужны, мы не можем заморозить в стране ситуацию

Новости Беларуси. Со словами благодарности 20 августа Александр Лукашенко обратился к представителям силовых ведомств, вручая государственные награды. Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Президент отметил, что считает недопустимым заморозить ситуацию в стране. Глава государства поддерживает движение вперед и перемены, но исключительно в рамках закона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Это из вашей среды, милицейской, Вооруженных Сил. Некоторые наши военнослужащие, грубо говоря (они так не говорят, но я скажу более жестко), не понимают, зачем Президенту этот референдум. «Ну зачем эта Конституция? Да не нужно это делать».
Ребята, нет, мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните лозунг их: «Перамены, перамены, перамены». И мы сказали: да, нужны перемены. И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо это повторятся брежневские времена. Молодые люди это не помнят, но мы-то, старшие, с вами хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции.