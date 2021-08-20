Александр Лукашенко о роли ВНС: если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах. Или предательство по типу Украины

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конституцию надо делать нормальную. Без всякого двоевластия. Чтобы Президент был Президентом, главой государства, и так далее. Но Всебелорусское народное собрание надо сформировать таким образом, чтобы оно интересы всего общества представляло. Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране, вы же видели). Или предательство по типу Украины, когда Президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения. Какие это будут функции, полномочия, мы вместе определим. Да, вот ребята молодые здесь сидят, им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение – Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже, несмотря на его молодость – мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство. Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут), чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться.