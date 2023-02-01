Лукашенко вместе с президентом Зимбабве посещает водопад Виктория

Реализация инвестиционных и кооперационных проектов в самых различных сферах станет основой для продолжения сотрудничества между Беларусью и Зимбабве. 31 января лидеры двух стран обозначили приоритеты сотрудничества на переговорах в рамках государственного визита Александра Лукашенко в Хараре. Сегодня, 1 февраля, его заключительный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер вместе с президентом Зимбабве знакомится с природными богатствами этой страны и посещает знаменитый водопад Виктория, расположенный на границе с Замбией. Он является крупнейшим по ширине и высоте в мире и одной из основных туристических достопримечательностей континента, которую по значимости сравнивают разве что с египетскими пирамидами.

Теперь настало время открывать юг Африки. Регион для нас очень перспективный. Это подтвердили договоренности и контракты на десятки миллионов долларов, заключенные накануне. Нашей стране есть что предложить Замбии – от техники и продуктов питания до удобрений и товаров повседневного спроса. Показательно, что в 2022 году Беларусь открыла посольство в Хараре и ожидает, что в скором времени и в Минске появится диппредставительство этой страны. В числе подписанных в Хараре документов – соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, а также ряд других двусторонних меморандумов и контрактов. Их заключили и по итогам Белорусско-зимбабвийского бизнес-форума.