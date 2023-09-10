956 лет – собрали самые яркие моменты Дня города в Минске

Новости Беларуси. День народного единства – новый праздник, который мы только наполняем традициями. А вот день рождения Минска отметили уже в 956-й раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Праздник прошел просто на ура. Во-первых, погода преподнесла хороший подарок. Хотя Минск хорош при любой погоде, но в эту субботу, 9 сентября, в столице было по-летнему тепло и солнечно.