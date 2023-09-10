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956 лет – собрали самые яркие моменты Дня города в Минске

10 сентября 2023 18:28
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Новости Беларуси. День народного единства – новый праздник, который мы только наполняем традициями. А вот день рождения Минска отметили уже в 956-й раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

956 лет – собрали самые яркие моменты Дня города в Минске-1

956 лет – собрали самые яркие моменты Дня города в Минске-3

956 лет – собрали самые яркие моменты Дня города в Минске-5

Праздник прошел просто на ура. Во-первых, погода преподнесла хороший подарок. Хотя Минск хорош при любой погоде, но в эту субботу, 9 сентября, в столице было по-летнему тепло и солнечно.

956 лет – собрали самые яркие моменты Дня города в Минске-8

956 лет – собрали самые яркие моменты Дня города в Минске-10

956 лет – собрали самые яркие моменты Дня города в Минске-12

А во-вторых, в праздник каждый смог найти развлечение по душе, чем минчане и гости пользовались на всю катушку. Завершился День города салютом.

Давайте еще раз окунемся в атмосферу праздника – видео.

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# День города в Минске # общество # Фотофакт

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