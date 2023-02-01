Новости Беларуси. Нестандартные подходы в современном обучении. В Минске стартовал конкурс профессионального мастерства среди учителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот раз участниками стали 82 педагога. Это не только учителя-предметники, но и воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели колледжей и лицеев.

Программа конкурса «Столичный учитель – столичному образованию» весьма насыщенна. В течение трех недель педагогам предстоит провести открытые уроки, презентовать мастер-классы, представить творческие визитки, а еще пройти тестирование и описать опыт своей педагогической деятельности.

Победителей определят в восьми номинациях. Все педагоги с высшим образованием. Наименьший стаж профессиональной деятельности – 4 года.

Михаил Игнатович, учитель средней школы № 154:

В конкурсе я принимаю участие первый раз. Волнительно происходит подготовка. Первое испытание городское, которое называется «Печа-куча». Надеюсь достойно представить свой Московский район. Тот опыт, который мы получим на городе, и обменяемся мнения с другими коллегами, узнаем новые методы и приемы для своей работы, наша работа станет только эффективнее.

Людмила Руцкая, учитель средней школы № 154:

Я не первый год участвую в подобных конкурсах. В прошлом году участвовала в «Академии урока», в этом году решила попробовать свои силы в «Столичном учителе – столичному образованию». Я считаю, что такие конкурсы помогают учителю профессионально расти.

Ирина Чернявская, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Что такое конкурс педагогический? Это прежде всего какой-то необыкновенный мастер-класс, потому что друг у друга учимся, друг на друга смотрим. Конечно, результативность работы от этого повышается.