«Рисую больше в технике акварель». Школьница из Марьиной Горки стала лауреатом международного конкурса Global Asia

Новости Беларуси. Ученица средней школы № 2 Марьиной Горки Амина Луданик стала лауреатом первой степени международного дистанционного конкурса-фестиваля Global Asia, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Юная художница презентовала работу в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Она представила на суд жюри натюрморт. Если говорить о техниках и направлениях, то школьнице ближе переносить на лист бумаги архитектурные объекты. Последняя работа – портрет белорусского архитектора, заслуженного деятеля искусств Иосифа Лангбарда на фоне его творения – Большого театра оперы и балета. Эта работа была отмечена наивысшей наградой на республиканской выставке-конкурсе «АрхНовация-2022».

Амина Луданик, ученица средней школы № 2:

Я рисую больше в технике акварель, архитектуру, потому что мне нравится. Что-то придумываю, что-то срисовываю. На холсте или листе бумаги пытаюсь показать, что можно на домах вырисовать какие-нибудь узоры, что-то подобное.

Людмила Дубовик, учитель средней школы № 2:

Global Asia – это был дистанционный международный конкурс, который проходил совместно Российской Федерацией с Пекином. Вышло хорошее наше творение, которое получило одобрение на этом конкурсе, первый диплом. Мы даже не ожидали, что так поучаствуем удачно.