Президент Беларуси о полиции Германии: что, они обнимали, целовали этих бунтовщиков, которые шли на бундестаг?

Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства очень насыщенная. Помимо запланированных мероприятий, Президент пообщался с журналистами. Откровенно и живо.

Евгений Пустовой, политический обозреватель телеканала СТВ:

Из поверженной нацистской Германии приходит новость. Кучка каких-то адвокатов якобы по просьбе без роду и племени беглецов – 10 человек, у нас в Беларуси 10 миллионов… 10 каких-то человек просят возбудить уголовное дело против легитимного Президента суверенной, независимой страны у немецкого правосудия. Они забыли, что было 75 лет назад? Это что, опять реконструкция циничного нацизма или это просто такая квазидемократия по-европейски?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пусть бы уже Великобритания там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были, Франция потерпела. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить – кто вы такие для меня? Кто вы такие, чтобы меня судить? За что судить, я не могу понять? Александр Лукашенко:

Ты прав, за то, что я защищаю вас и свою страну, вот за что. Так и у них же руководство вроде должно защищать своих людей. Я, кстати, не против – в суде, чтобы там меня осудили. Но Эммануэль Макрон – первый, Вальтер Штайнмайер с Меркель – вторые. «Желтые жилеты», вам не надо объяснять?

Евгений Пустовой, корреспондент:

А маски. За маски бьют людей, избивают, если ты появляешься на европейской улице без маски. Александр Лукашенко: наследники фашизма будут меня судить. Кто вы такие для меня?