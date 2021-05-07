Президент Беларуси о полиции Германии: что, они обнимали, целовали этих бунтовщиков, которые шли на бундестаг?
Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства очень насыщенная. Помимо запланированных мероприятий, Президент пообщался с журналистами. Откровенно и живо.
Евгений Пустовой, политический обозреватель телеканала СТВ:
Из поверженной нацистской Германии приходит новость. Кучка каких-то адвокатов якобы по просьбе без роду и племени беглецов – 10 человек, у нас в Беларуси 10 миллионов… 10 каких-то человек просят возбудить уголовное дело против легитимного Президента суверенной, независимой страны у немецкого правосудия. Они забыли, что было 75 лет назад? Это что, опять реконструкция циничного нацизма или это просто такая квазидемократия по-европейски?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть бы уже Великобритания там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были, Франция потерпела. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить – кто вы такие для меня? Кто вы такие, чтобы меня судить?
За что судить, я не могу понять?
Александр Лукашенко:
Ты прав, за то, что я защищаю вас и свою страну, вот за что. Так и у них же руководство вроде должно защищать своих людей. Я, кстати, не против – в суде, чтобы там меня осудили. Но Эммануэль Макрон – первый, Вальтер Штайнмайер с Меркель – вторые. «Желтые жилеты», вам не надо объяснять?
Евгений Пустовой, корреспондент:
А маски. За маски бьют людей, избивают, если ты появляешься на европейской улице без маски.
Александр Лукашенко: наследники фашизма будут меня судить. Кто вы такие для меня?
Александр Лукашенко:
Это уже сейчас, а тогда десятки людей застрелили, сотням и тысячам выбили глаза резиновыми пулями, отравили слезоточивым газом. А женщину помните? Это в Бельгии или где было, когда с водомета шарахнули, вся окровавленная, обрубок встала и обезумевшая идет. Мы же это видели. А в Бельгии люди на озере собрались – нет, нельзя, и гоняют конной полицией. Вот давайте – Макрон, Байден, который застрелил эту женщину в Капитолии (или кто-то из американцев), Штайнмайер. Помните, они наградили полицейских, которые защитили бундестаг при нападении. Вы помните, как они… Что, они обнимали, целовали этих людей, бунтовщиков, которые шли на бундестаг? Нет, они их отцеловали так, что Беларусь мечтать только может об этом. Вот давайте по очереди – и меня туда. Пусть этот демократический суд всех осудит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас тут что-то нашли в этом глазу. Этого не будет. Это не умная, это глупая, сиюминутная политика. Ты правильно сказал: где-нибудь, но только не немцам нас судить. Они еще не отмазались перед белорусами, перед нами, наследниками этой Победы, не отмазались за то, что они натворили в середине прошлого века. Правильно ты сказал, что 75 лет прошло, сто лет даже не прошло после окончания войны, они нас начинают поучать. Чему вы нас учите?