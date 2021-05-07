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«Мы, молодое поколение, чтим и уважаем тот подвиг». В Гомеле ветерана ВОВ поздравили оркестром и мини-парадом

07 мая 2021 16:06
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Новости Беларуси. В эти дни ветераны Великой Отечественной по всей стране принимают поздравления и гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы, молодое поколение, чтим и уважаем тот подвиг». В Гомеле ветерана ВОВ поздравили оркестром и мини-парадом -1

Так, мини-парад под аккомпанемент оркестра прошел у дома гомельского ветерана. За торжеством в свою честь Иван Моторенко наблюдал с балкона. В годы Великой Отечественной он воевал на Южном фронте: освобождал Харьковскую и Донецкую области. Поздравили Ивана Михайловича также представители власти и школьники.

«Мы, молодое поколение, чтим и уважаем тот подвиг». В Гомеле ветерана ВОВ поздравили оркестром и мини-парадом -4

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Мы, молодое поколение, чтим и уважаем тот подвиг, который сегодня для нас важен, который вы сделали для нашей страны. И мы сегодня чтим и уважаем всех тех людей, которые погибли.

«Мы, молодое поколение, чтим и уважаем тот подвиг». В Гомеле ветерана ВОВ поздравили оркестром и мини-парадом -7

Всего в Гомельской области проживают 477 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому в эти дни благодарные потомки говорят «спасибо» за мирную и свободную страну.

# День Победы # общество # Иван Моторенко # Геннадий Соловей # Фотофакт

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