«Мы, молодое поколение, чтим и уважаем тот подвиг». В Гомеле ветерана ВОВ поздравили оркестром и мини-парадом

Новости Беларуси. В эти дни ветераны Великой Отечественной по всей стране принимают поздравления и гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, мини-парад под аккомпанемент оркестра прошел у дома гомельского ветерана. За торжеством в свою честь Иван Моторенко наблюдал с балкона. В годы Великой Отечественной он воевал на Южном фронте: освобождал Харьковскую и Донецкую области. Поздравили Ивана Михайловича также представители власти и школьники.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Мы, молодое поколение, чтим и уважаем тот подвиг, который сегодня для нас важен, который вы сделали для нашей страны. И мы сегодня чтим и уважаем всех тех людей, которые погибли.