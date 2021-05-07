Александр Лукашенко о попытке госпереворота: то, что людям показали, – цветочки. Ещё мы вам покажем, и вы ужаснётесь

Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства очень насыщенная. Помимо запланированных мероприятий, Президент пообщался с журналистами. Откровенно и живо. После церемонии награждения журналисты президентского пула фактически перехватили главу государства при входе в рабочий кабинет. Они постоянно с главой государства, но не всегда есть возможность вот так открыто поговорить. Сегодня наши коллеги случаем воспользовались. Вопросы накопились, обсудить было что, и Президент не отказал пообщаться, на все ответил подробно. Темы важнейшие, поэтому мы ответы Президента показываем фактически дословно.
Накануне в Лондоне министры иностранных дел G7 приняли коммюнике, в том числе затронули и Беларусь. Министры других стран призвали Минск провести досрочные выборы Президента. Лидер Беларуси не против, но есть одно условие.
Дмитрий Крят, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Александр Григорьевич, не к празднику будет сказано, но свои «подарки» нам готовят и там, за кордоном. Возбудились недавно министры иностранных дел G7, говорят: надо Беларуси делать выборы новые. Будут в Беларуси новые выборы, но не им решать когда. Правда? Тем не менее природа этого демарша все-таки любопытна. Это что, они так реагируют на разоблачение заговора в Беларуси? Может, они уводят внимание от своих этих заговорщиков, которых они вырыскали. Как вообще понимать такие вещи?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот то, что вы, журналисты, с чекистами провели эти операции и людям показали, – цветочки. Цветочки вы показали. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее. Я, что обещал, сделал. Еще мы вам покажем. И вы ужаснетесь тому, что вы увидите. Это их активизировало, это их задело. Кто это планировал делать, это мы знаем. А кто исполнитель (очень важно), мы вам покажем. Это была такая активизация. Мы же знаем, как отреагировали спецслужбы, то есть специалисты, и реакция была… Знаете, россияне – не буду называть фамилии – сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах к реализации раскрыть подобный заговор против главы государства, сыновей и высшего руководства страны. Да еще интернировать, перекрыть город. Слушайте, а зачем перекрывать город? Для того, чтобы резать, давить, и чтобы никто не увидел. А судьи кто? Кто их потом осудит?
Александр Лукашенко: забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто никогда не сможет
Дмитрий Крят:
Так революция все спишет, как в Украине.
Александр Лукашенко:
Да не революция. Если бы революция. Революционеров нет – мятеж, банда. Вот понимаете, банда врывается. Слушайте, ну не мне же вам объяснять, что было бы – не потому, что вы журналисты – с вами. Минимум – вам бы закрыли рот. Запечатали так, чтобы вы его никогда не раскрыли. А за то, что «ябатьками» были и где-то с Президентом говорили, вас минимум бы просто посадили. Ну ладно, отсидим, рот закроют, повесят, мы как-то еще прожили. Но она за что потерпит? Она-то еще и детей своих не видела. А мы за что? Это же дети. Их же рвать начнут. Что, вам это непонятно? Сейчас уже каждому понятно. Не только Азаренку и Пустовому, или Илоне, или Наташе, или тебе. Нам же это уже сейчас понятно. Никто же тут фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но, самое главное, они же признаются. А почему признаются? Потому что понимают: признаюсь, может, пару-тройку лет скостят. Все очень просто.