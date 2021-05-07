Александр Лукашенко о попытке госпереворота: то, что людям показали, – цветочки. Ещё мы вам покажем, и вы ужаснётесь

Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства очень насыщенная. Помимо запланированных мероприятий, Президент пообщался с журналистами. Откровенно и живо. После церемонии награждения журналисты президентского пула фактически перехватили главу государства при входе в рабочий кабинет. Они постоянно с главой государства, но не всегда есть возможность вот так открыто поговорить. Сегодня наши коллеги случаем воспользовались. Вопросы накопились, обсудить было что, и Президент не отказал пообщаться, на все ответил подробно. Темы важнейшие, поэтому мы ответы Президента показываем фактически дословно. Накануне в Лондоне министры иностранных дел G7 приняли коммюнике, в том числе затронули и Беларусь. Министры других стран призвали Минск провести досрочные выборы Президента. Лидер Беларуси не против, но есть одно условие.

Дмитрий Крят, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Александр Григорьевич, не к празднику будет сказано, но свои «подарки» нам готовят и там, за кордоном. Возбудились недавно министры иностранных дел G7, говорят: надо Беларуси делать выборы новые. Будут в Беларуси новые выборы, но не им решать когда. Правда? Тем не менее природа этого демарша все-таки любопытна. Это что, они так реагируют на разоблачение заговора в Беларуси? Может, они уводят внимание от своих этих заговорщиков, которых они вырыскали. Как вообще понимать такие вещи?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот то, что вы, журналисты, с чекистами провели эти операции и людям показали, – цветочки. Цветочки вы показали. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее. Я, что обещал, сделал. Еще мы вам покажем. И вы ужаснетесь тому, что вы увидите. Это их активизировало, это их задело. Кто это планировал делать, это мы знаем. А кто исполнитель (очень важно), мы вам покажем. Это была такая активизация. Мы же знаем, как отреагировали спецслужбы, то есть специалисты, и реакция была… Знаете, россияне – не буду называть фамилии – сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах к реализации раскрыть подобный заговор против главы государства, сыновей и высшего руководства страны. Да еще интернировать, перекрыть город. Слушайте, а зачем перекрывать город? Для того, чтобы резать, давить, и чтобы никто не увидел. А судьи кто? Кто их потом осудит? Александр Лукашенко: забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто никогда не сможет