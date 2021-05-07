Президент Беларуси: «Почему же европейцы, такие демократы, молчат? Потому что у самих рыльце в пушку»

Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства очень насыщенная. Помимо запланированных мероприятий, Президент пообщался с журналистами. Откровенно и живо.

Дмитрий Крят, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»: Александр Григорьевич, не к празднику будет сказано, но свои «подарки» нам готовят и там, за кордоном. Возбудились недавно министры иностранных дел G7, говорят: надо Беларуси делать выборы новые. Будут в Беларуси новые выборы, но не им решать когда. Правда? Тем не менее природа этого демарша все-таки любопытна. Это что, они так реагируют на разоблачение заговора в Беларуси? Может, они уводят внимание от своих этих заговорщиков, которых они вырыскали. Как вообще понимать такие вещи?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Они нам предлагают досрочные выборы. Повторяю: я за. Вместе с американцами. И мы же до сих пор, помните, от Европейского союза ждем заключения по их действиям в Америке. Почему же европейцы, такие демократы, молчат? Потому что у самих рыльце в пушку.

Дмитрий Крят:

Это другое, как говорится.

Александр Лукашенко: забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто никогда не сможет

Александр Лукашенко:

Да, «у нас другое». Слушайте, и это же не вы придумали. Макрон, разговаривая с одним из руководителей государств… Один из руководителей, с которым он разговаривал, ему говорит: вы к Беларуси прицепились и прочее, да у вас же у самих, посмотрите, что делается в Париже. Дословно: «Нет, у нас это другое». «У нас же демократия», – цитата.