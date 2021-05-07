Александр Лукашенко: американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим выборы в Беларуси
Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства очень насыщенная. Помимо запланированных мероприятий, Президент пообщался с журналистами. Откровенно и живо.
Дмитрий Крят, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Александр Григорьевич, не к празднику будет сказано, но свои «подарки» нам готовят и там, за кордоном. Возбудились недавно министры иностранных дел G7, говорят: надо Беларуси делать выборы новые. Будут в Беларуси новые выборы, но не им решать когда. Правда? Тем не менее природа этого демарша все-таки любопытна. Это что, они так реагируют на разоблачение заговора в Беларуси? Может, они уводят внимание от своих этих заговорщиков, которых они вырыскали. Как вообще понимать такие вещи?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выборы немедленно под международным наблюдением. Я – за, публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимые, суверенные, мы будем сами это решать. И правильно ты сказал. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы.
Александр Лукашенко: забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто никогда не сможет
Дмитрий Крят:
У них другая система, у них почта выбирает президента.
Александр Лукашенко:
Я об этом хочу и сказать. Нас за что упрекать? Они назвали хоть один факт фальсификации, неправды и прочее? Назовите, выложите. А мы видели, как по почте голосовали и в урны просто выбрасывали бюллетени за Трампа. Слушайте, они ноги вытерли о действующего президента. Они до сих пор ему в этом Twitter и прочее не дают слово сказать. Сейчас, правда, говорят: ты говори, но обратной связи не получишь. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации? Они нас упрекают в чрезмерном применении силы. Слушайте, в прямом эфире застрелили девчонку, которая четыре войны, по-моему, прошла. Они взяли и ее застрелили. Зачем? Зачем застрелили женщину? А сколько погибло? Во время акций полицейский наступил Флойду этому на горло, передавил позвонки и задушил его, когда тот хрипел: «Умираю». Подыхай. У нас это было? Мы это все видели. И я не хочу сказать, что полицейские в Америке неправильно действовали, защищая парламент, святыню американской демократии. Так почему мы тогда неправильно действовали, защищая свою страну? И они нам предлагают досрочные выборы. Повторяю: я за. Вместе с американцами.
Президент Беларуси: «Почему же европейцы, такие демократы, молчат? Потому что у самих рыльце в пушку»
Они никогда не пойдут на перевыборы в Америке. А мы пойдем. В любой день, когда они объявят о досрочных выборах. Чтобы было честно. Ты можешь представить, чтобы мы по почте голосовали? Нас бы исполосовали, мы бы даже не успели проголосовать. О нас не просто ноги вытерли бы, нас бы просто порезали и порвали. А у них это можно. Это не двойные стандарты, это война. Понимаешь, идет война на удушение, на то, чтобы удавить, убить, и чтобы мы никогда не подняли голову. Потому что мы им не подчинились, не покорились. Не потому что мы такие герои, а потому что это противоречит нашим интересам: мы не хотим больше ходить под чьей-то плеткой, как я вам до выборов говорил. Я и провожу эту политику. За что на меня обижаться? Не надо. Я по Конституции это обязан делать. Я вам это обещал, и я буду делать.
Александр Лукашенко о попытке госпереворота: то, что людям показали, – цветочки. Еще мы вам покажем, и вы ужаснетесь. Читайте здесь.