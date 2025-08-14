Лукашенко – назначенцам: нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов
Ротации в районах, министерствах и новые направления для послов. В ходе кадрового дня Президент согласовал руководителей исполкомов в районах Витебской и Брестской областей и Гродно. Традиционно Президент лично познакомился с теми, кому предстоит развивать регионы. Впрочем, для назначенцев смена должности осознанная: кто-то возвращается на малую родину, кто-то туда, где начинал трудовой путь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросов к кандидатам у главы государства было достаточно. По итогу назначение превратилось в небольшое совещание. Как обстоят дела в районах, какие есть проблемы и что планируют новые руководители с этим делать – интересовался Александр Лукашенко. Представители Витебского региона в числе проблем отметили кадровый вопрос, нехватку специалистов. Однако Президент напомнил про исполнительскую дисциплину, к которой уже обращались в контексте сокрытия цифр падежа скота. Также затронули тему уборочной, главное поручение главы государства – ускоряться и глобально не расслабляться.
«Мужики, смотрите, чтобы все было справедливо!» Лукашенко принял ряд кадровых решений.
Отдельное внимание глава государства обратил на работу со специалистами, особенно во время уборочной. Нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов и привлекать их в напряженный период, а также поддерживать за то, что подставляют плечо, – подчеркнул Президент.
Владимир Сенчук, председатель Каменецкого райисполкома:
Особый акцент также сделан на развитии аграрного сектора. В растениеводстве – это соблюдение севооборота, в животноводстве – это работа с крупнорогатым скотом. Основное для нас – это получение молока, так как это наиболее рентабельная сельскохозяйственная продукция. Также уделилось внимание сохранности поголовья скота.
Олег Макаревич, председатель Дубровенского райисполкома:
Наша задача – быстро, оперативно вникнуть в ситуацию более детально, расставить некие приоритеты, соответственно, организовывать работу, чтобы максимально плодотворно и эффективно она складывалась. Есть, безусловно, определенная проблематика региона, потому что регион приграничный, понятно, и процессы миграции сегодня трудоспособного населения, без этого никак, а тем более Смоленская область, в принципе, рядом находится. Плюс еще где-то и урбанизационные процессы, отток трудоспособного населения в город Витебск, в город Орша, которые в непосредственной близости находятся. Поэтому на эти моменты, безусловно, со своей стороны я должен влиять.
Александр Лукашенко также согласовал диппредставителей. Вакансии послов в Саудовской Аравии, Боливии и Судане теперь закрыты. Отметим, ранее глава государства предупреждал о переориентации белорусского дипломатического присутствия: с западных стран на те государства, которые заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества.