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Лукашенко – назначенцам: нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов

14 августа 2025 13:41
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Ротации в районах, министерствах и новые направления для послов. В ходе кадрового дня Президент согласовал руководителей исполкомов в районах Витебской и Брестской областей и Гродно. Традиционно Президент лично познакомился с теми, кому предстоит развивать регионы. Впрочем, для назначенцев смена должности осознанная: кто-то возвращается на малую родину, кто-то туда, где начинал трудовой путь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – назначенцам: нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов-2

Вопросов к кандидатам у главы государства было достаточно. По итогу назначение превратилось в небольшое совещание. Как обстоят дела в районах, какие есть проблемы и что планируют новые руководители с этим делать – интересовался Александр Лукашенко. Представители Витебского региона в числе проблем отметили кадровый вопрос, нехватку специалистов. Однако Президент напомнил про исполнительскую дисциплину, к которой уже обращались в контексте сокрытия цифр падежа скота. Также затронули тему уборочной, главное поручение главы государства – ускоряться и глобально не расслабляться. 

«Мужики, смотрите, чтобы все было справедливо!» Лукашенко принял ряд кадровых решений.

Лукашенко – назначенцам: нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов-4

Отдельное внимание глава государства обратил на работу со специалистами, особенно во время уборочной. Нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов и привлекать их в напряженный период, а также поддерживать за то, что подставляют плечо, – подчеркнул Президент.

Лукашенко – назначенцам: нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов-6

Владимир Сенчук, председатель Каменецкого райисполкома:
Особый акцент также сделан на развитии аграрного сектора. В растениеводстве – это соблюдение севооборота, в животноводстве – это работа с крупнорогатым скотом. Основное для нас – это получение молока, так как это наиболее рентабельная сельскохозяйственная продукция. Также уделилось внимание сохранности поголовья скота. 

Лукашенко – назначенцам: нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов-8

Олег Макаревич, председатель Дубровенского райисполкома:
Наша задача – быстро, оперативно вникнуть в ситуацию более детально, расставить некие приоритеты, соответственно, организовывать работу, чтобы максимально плодотворно и эффективно она складывалась. Есть, безусловно, определенная проблематика региона, потому что регион приграничный, понятно, и процессы миграции сегодня трудоспособного населения, без этого никак, а тем более Смоленская область, в принципе, рядом находится. Плюс еще где-то и урбанизационные процессы, отток трудоспособного населения в город Витебск, в город Орша, которые в непосредственной близости находятся. Поэтому на эти моменты, безусловно, со своей стороны я должен влиять. 

Александр Лукашенко также согласовал диппредставителей. Вакансии послов в Саудовской Аравии, Боливии и Судане теперь закрыты. Отметим, ранее глава государства предупреждал о переориентации белорусского дипломатического присутствия: с западных стран на те государства, которые заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества.

# Сельское хозяйство # Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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