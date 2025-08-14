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Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан

14 августа 2025 13:47
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Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Александр Турчин примет участие в Евразийском межправительственном совете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан-2

Сегодня, 14 августа, проходит заседание в узком составе. Всего в повестку включено 20 вопросов. В их числе касающиеся развития биржевых торгов, транспортной политики, концепции развития общих рынков лекарств. Предстоит обсудить план по развитию торгово-экономического сотрудничества стран экономической пятерки с Китаем.

# Александр Турчин # Международное сотрудничество

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