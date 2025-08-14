Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Александр Турчин примет участие в Евразийском межправительственном совете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 14 августа, проходит заседание в узком составе. Всего в повестку включено 20 вопросов. В их числе касающиеся развития биржевых торгов, транспортной политики, концепции развития общих рынков лекарств. Предстоит обсудить план по развитию торгово-экономического сотрудничества стран экономической пятерки с Китаем.