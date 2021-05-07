Александр Лукашенко: наследники фашизма будут меня судить. Кто вы такие для меня?
Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства очень насыщенная. Помимо запланированных мероприятий, Президент пообщался с журналистами. Откровенно и живо.
Вопросы касались различных актуальных сфер, в том числе внешнеполитического вектора. Президент считает глупым шагом и сиюминутной политикой обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.
Евгений Пустовой, политический обозреватель телеканала СТВ:
Александр Григорьевич, весь нормальный, цивилизованный мир готовится к празднованию великой даты – 9 Мая. Весь нормальный, цивилизованный мир вспоминает подвиг наших советских солдат и белорусских партизанов. Новость из поверженной нацистской Германии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю даже, о чем ты хочешь спросить.
Евгений Пустовой:
Да, извините, я спрошу. У нас демократия. И вот я задаю такой вопрос. Из поверженной нацистской Германии приходит новость. Кучка каких-то адвокатов якобы по просьбе без роду и племени беглецов – 10 человек, у нас в Беларуси 10 миллионов… 10 каких-то человек просят возбудить уголовное дело против легитимного Президента суверенной, независимой страны у немецкого правосудия. Они забыли, что было 75 лет назад? Это что, опять реконструкция циничного нацизма или это просто такая квазидемократия по-европейски?
Александр Лукашенко:
Лучше, чем ты сказал, я ответить, к сожалению, не могу. Блестяще. Кому-кому, но не наследникам нацистов… Я их не упрекаю, что они нацисты, я их не знаю, но раз этим занимаются, не думая, что-то в этом есть. Но они наследники тех поколений, которые развязали против нас войну, 30 миллионов как минимум убили, а сколько умерло пришедших искалеченных. И в советские времена не принято было, ты же понимаешь, уж слишком раздувать цифру погибших. У нас вроде четвертый погиб, а у нас третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны. Это же не цинизм, это нацизм, который развернул здесь геноцид советского народа. Понимаете, евреи молодцы, они за это сразу уцепились – холокост – и победили в этом. А мы так, знаете, памяркоўныя, ну мы же белорусы, мы это упустили.
И вот когда нас долбанули, мы поняли, что нам надо поднять этот пласт. И как только наш генеральный прокурор Андрей Швед занялся этим, лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, о бабушке и так далее. И мы вывалим это всему миру и покажем, как это сделали евреи. Хотя у нас их на территории погибло уйма, порой за то, что деток еврейских прятали в деревне. Ну куда, в деревню отвезли, спрятали. Немцы информацию получили, пришли, под кроватью нашли. Не сдавали наши люди их. Нашли, всю деревню живьем. Траншею вырыли, закопали. Как я часто говорю, один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там, в этом суде. Я, мягко говорю, ну, не умные люди. Пусть бы уже Великобритания там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были, Франция потерпела. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить – кто вы такие для меня? Кто вы такие, чтобы меня судить?
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