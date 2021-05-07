Александр Лукашенко: наследники фашизма будут меня судить. Кто вы такие для меня?

Новости Беларуси. Президент готов к досрочным выборам, государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать, а белорусские ученые создали отечественную вакцину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства очень насыщенная. Помимо запланированных мероприятий, Президент пообщался с журналистами. Откровенно и живо. Вопросы касались различных актуальных сфер, в том числе внешнеполитического вектора. Президент считает глупым шагом и сиюминутной политикой обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.

Евгений Пустовой, политический обозреватель телеканала СТВ:

Александр Григорьевич, весь нормальный, цивилизованный мир готовится к празднованию великой даты – 9 Мая. Весь нормальный, цивилизованный мир вспоминает подвиг наших советских солдат и белорусских партизанов. Новость из поверженной нацистской Германии. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю даже, о чем ты хочешь спросить. Евгений Пустовой:

Да, извините, я спрошу. У нас демократия. И вот я задаю такой вопрос. Из поверженной нацистской Германии приходит новость. Кучка каких-то адвокатов якобы по просьбе без роду и племени беглецов – 10 человек, у нас в Беларуси 10 миллионов… 10 каких-то человек просят возбудить уголовное дело против легитимного Президента суверенной, независимой страны у немецкого правосудия. Они забыли, что было 75 лет назад? Это что, опять реконструкция циничного нацизма или это просто такая квазидемократия по-европейски?

Александр Лукашенко:

Лучше, чем ты сказал, я ответить, к сожалению, не могу. Блестяще. Кому-кому, но не наследникам нацистов… Я их не упрекаю, что они нацисты, я их не знаю, но раз этим занимаются, не думая, что-то в этом есть. Но они наследники тех поколений, которые развязали против нас войну, 30 миллионов как минимум убили, а сколько умерло пришедших искалеченных. И в советские времена не принято было, ты же понимаешь, уж слишком раздувать цифру погибших. У нас вроде четвертый погиб, а у нас третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны. Это же не цинизм, это нацизм, который развернул здесь геноцид советского народа. Понимаете, евреи молодцы, они за это сразу уцепились – холокост – и победили в этом. А мы так, знаете, памяркоўныя, ну мы же белорусы, мы это упустили.