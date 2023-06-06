Президент Беларуси: целевики должны отработать определённое время, и это время должно быть солидным

Алена Сырова, политический обозреватель: Отдельная категория – так называемые целевики. Та история, когда предприятие или организация, зная, какой специалист им нужен, оплачивает его обучение, после встречает у себя на месте работы, пока не работает достаточно правильно. Отдельные товарищи в предыдущие годы умудрялись выучиться за чужой счет, а потом, отыскав лазейки в законе, уходили с обязательного рабочего места. Разве это справедливо?

Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году. Такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для его проведения послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди должны понимать, что они получают образование и возвращаются на конкретное место работы – туда, откуда их послали. Я там немножко напугал людей, что замуж вышла, еще чего-то, поэтому мы не принимаем во внимание замуж, не замуж, все равно отработать надо. Конечно, мы по-человечески будем подходить. Кто-то там за милиционера вышел замуж, кто-то женился на милиционере и прочее. Конкретные случаи, но это единичные. Мы будем это видеть. Но целевики должны четко понимать, что им придется, согласно договоренности, отработать определенное время, и это время должно быть солидным. Не два-три года, как вы определили, а минимум пять лет.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Пять лет, товарищ Президент.

Александр Лукашенко:

От этого мы никуда не уйдем, потому что нам надо и учителя, и врачи, и агрономы, и зоотехники на конкретном месте в конкретном регионе. И желающих людей поступать в вузы и нести обязательства по целевому назначению хватает.

Андрей Иванец:

На сегодня фактически три основания, которые могут быть для того, чтобы целевик перераспределился: это состояние здоровья, это выйти замуж или жениться, и если предприятие, которое заказывало себе целевого абитуриента, прекратило свое существование. И по согласованию с местными исполнительными органами власти.

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