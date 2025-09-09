Франция четвёртый раз за 2 года осталась без правительства

Нижняя палата французского парламента отправила в нокаут премьер-министра Франсуа Байру. Депутаты выразили недоверие 74-летнему главе правительства на голосовании в Национальной ассамблее Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нижняя палата французского парламента отправила в нокаут премьер-министра Франсуа Байру. Депутаты выразили недоверие 74-летнему главе правительства на голосовании в Национальной ассамблее Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер получил 194 мандата из 577. А уже сегодня политик подал президенту прошение об отставке. Ожидается, что Макрон примет его и в ближайшие дни определится с кандидатурой нового премьера. Впрочем, начинать с чистого листа Франции не впервой. Байру стал четвертым по счету главой правительства с 2024 года и провел на посту всего 9 месяцев.
Яблоком раздора стал огромный госдолг страны и план жесткой экономии по его сдерживанию, представленный Байру ранее. Однако противники назвали его меры социальным преступлением. Тогда, поставив на карту свою карьеру, премьер-министр сам инициировал голосование о доверии, ожидая, что его инициативы все-таки поддержат.
Однако как левые, так и ультраправые воспользовались моментом, чтобы посадить в кресло своего человека. Только в данном случае место совсем не свято. Любой, кто примет этот пост, станет жертвой головоломки под названием бюджет страны. А провести его через раздробленный парламент, где ни одна партия не имеет большинства, вновь станет непосильной задачей. Поэтому эксперты уверены, что менять нужно не только премьера.
Люк Рубан, аналитик института политических исследований Парижа (Франция):
Логично, что единственным решением для Макрона было бы сместиться вправо, и тогда он, возможно, получил бы относительно стабильное большинство. Но это полностью противоречит его политическим взглядам. Макрон будет поддерживать левых, которые сейчас далеки от единства. И пока он не изменит позицию или не уйдет с поста, правительство не сможет утвердить бюджет.
Если подходящего кандидата на пост премьера не найдут, то Эммануэль Макрон будет вынужден распустить Национальное собрание и объявить внеочередные парламентские выборы. До недавнего времени президент сопротивлялся данному варианту.
Однако именно этот болезненный шаг по итогу может положить начало стабильности в парламенте и, вероятно, стать концом для Макрона. Тем временем негативный настрой граждан относительно политического кризиса во Франции достиг предела. Раздаются призывы к антиправительственным протестам и забастовкам. Некоторые профсоюзы намерены уже завтра начать стачки.