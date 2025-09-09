Франция четвёртый раз за 2 года осталась без правительства

Премьер получил 194 мандата из 577. А уже сегодня политик подал президенту прошение об отставке. Ожидается, что Макрон примет его и в ближайшие дни определится с кандидатурой нового премьера. Впрочем, начинать с чистого листа Франции не впервой. Байру стал четвертым по счету главой правительства с 2024 года и провел на посту всего 9 месяцев.

Яблоком раздора стал огромный госдолг страны и план жесткой экономии по его сдерживанию, представленный Байру ранее. Однако противники назвали его меры социальным преступлением. Тогда, поставив на карту свою карьеру, премьер-министр сам инициировал голосование о доверии, ожидая, что его инициативы все-таки поддержат.

Однако как левые, так и ультраправые воспользовались моментом, чтобы посадить в кресло своего человека. Только в данном случае место совсем не свято. Любой, кто примет этот пост, станет жертвой головоломки под названием бюджет страны. А провести его через раздробленный парламент, где ни одна партия не имеет большинства, вновь станет непосильной задачей. Поэтому эксперты уверены, что менять нужно не только премьера.