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Франция четвёртый раз за 2 года осталась без правительства

09 сентября 2025 17:09
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Нижняя палата французского парламента отправила в нокаут премьер-министра Франсуа Байру. Депутаты выразили недоверие 74-летнему главе правительства на голосовании в Национальной ассамблее Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция четвёртый раз за 2 года осталась без правительства-2

Премьер получил 194 мандата из 577. А уже сегодня политик подал президенту прошение об отставке. Ожидается, что Макрон примет его и в ближайшие дни определится с кандидатурой нового премьера. Впрочем, начинать с чистого листа Франции не впервой. Байру стал четвертым по счету главой правительства с 2024 года и провел на посту всего 9 месяцев. 

Яблоком раздора стал огромный госдолг страны и план жесткой экономии по его сдерживанию, представленный Байру ранее. Однако противники назвали его меры социальным преступлением. Тогда, поставив на карту свою карьеру, премьер-министр сам инициировал голосование о доверии, ожидая, что его инициативы все-таки поддержат.

Однако как левые, так и ультраправые воспользовались моментом, чтобы посадить в кресло своего человека. Только в данном случае место совсем не свято. Любой, кто примет этот пост, станет жертвой головоломки под названием бюджет страны. А провести его через раздробленный парламент, где ни одна партия не имеет большинства, вновь станет непосильной задачей. Поэтому эксперты уверены, что менять нужно не только премьера.

Франция четвёртый раз за 2 года осталась без правительства-4

Люк Рубан, аналитик института политических исследований Парижа (Франция):
Логично, что единственным решением для Макрона было бы сместиться вправо, и тогда он, возможно, получил бы относительно стабильное большинство. Но это полностью противоречит его политическим взглядам. Макрон будет поддерживать левых, которые сейчас далеки от единства. И пока он не изменит позицию или не уйдет с поста, правительство не сможет утвердить бюджет.

Франция четвёртый раз за 2 года осталась без правительства-6

Если подходящего кандидата на пост премьера не найдут, то Эммануэль Макрон будет вынужден распустить Национальное собрание и объявить внеочередные парламентские выборы. До недавнего времени президент сопротивлялся данному варианту.

Однако именно этот болезненный шаг по итогу может положить начало стабильности в парламенте и, вероятно, стать концом для Макрона. Тем временем негативный настрой граждан относительно политического кризиса во Франции достиг предела. Раздаются призывы к антиправительственным протестам и забастовкам. Некоторые профсоюзы намерены уже завтра начать стачки.

# Кризис в ЕС

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