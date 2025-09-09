Аграрии Витебской области намолотили 1 млн тонн зерна

Аграрии Витебской области намолотили 1 миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивая цифра – результат упорного труда хлеборобов. Сельхозпроизводителям именно северного региона чаще других приходится сталкиваться с трудностями, связанными с погодой. Поэтому каждая отвоеванная тонна зерна ценна вдвойне. Торжества развернулись на поле Витебского района. Праздник доверили принимать Витебскому зональному институту сельского хозяйства НАН Беларуси. Поля – настоящая экспериментальная площадка. Здесь выращивают элитные семена, которые в дальнейшем реализуют по области. Дождливое лето не помешало сельхозпроизводителям собрать более 2 тысяч тонн зерновых и 600 тонн маслосемян рапса.

Сергей Колотков, директор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

Это высокий для нас показатель. Мы на этом не будем останавливаться, будем выращивать и дальше брать для себя новый рубеж, новую планку. Конечно, хотелось бы, чтобы год был следующий помягче, такая же была зима мягкая, перезимовка прошла хорошо, чтобы меньше было гибели, но и в то же время чтобы летом было поменьше осадков, но влаги хватало.

Виктор Козлов, механизатор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

Уборочная по сравнению с прошлым годом и остальными, конечно, очень сложная. Полеглость зерна сильно большая была, дождь сыграл свою роль. Убирали каждую секунду погоды. Солнышко – мы на поле сразу. Сложные погодные условия этого лета только закалили витебских аграриев. Они приобрели навыки работы в экстремальных условиях. А именно пересмотрели технологию выращивания культур, в большем объеме применяли современные средства защиты растений. Также по-новому взглянули на сроки сева озимых и подбор сортов. Кроме того, плечо хлеборобам северного региона подставили аграрии четырех областей. Совместными усилиями удалось провести жатву синхронно и в сжатые сроки.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Смотрели, где будет дождь, где дождя не будет. Тракторы перебрасывали, комбайны, чтобы как можно эффективнее использовать ту технику, которая у нас есть. Плюс огромное спасибо всей стране, помогла даже Гомельская область, помогли комбайнами Могилевская, Минская, Гродненская области.