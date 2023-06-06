Лучшие достижения АПК представили на «Белагро» – чем запомнился 1-й день выставки?

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь не только полностью обеспечивает свою продбезопасность, но и успешно продает излишки продукции за рубеж. За четыре месяца 2023 года экспорт белорусского сельхозсырья и продовольствия составил 2,7 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие достижения сельхозотрасли на этой неделе представлены на Международной специализированной выставке «Белагро», которая открылась сегодня уже в 33-й раз. Чем аграрный форум удивил посетителей в этом году, расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В этом году масштабная выставка «Белагро» вновь проходит в индустриальном парке «Великий камень». Выставочная площадка огромная – более 28 тысяч квадратов. Здесь расположились 450 компаний из 9 стран мира. Акцент прежде всего на инновационные продукты, передовые решения и технологии.

Эта продовольственная хай-тек-экспозиция начинается еще задолго до входа в сам выставочный центр на Пекинском проспекте. На улице перед зданием 240 единиц техники. Здесь уже проверенные уборочные сельхозмашины, а также новинки. К примеру, этот прицеп-перегрузчик от бобруйских машиностроителей. Его предназначение – прием и транспортировка зерна, рапса и других культур. Интерес к новинке уже проявили не только белорусские предприятия, но и российские, и казахстанские.

Владимир Дайнеко, маркетинг-директор по работе на рынках Беларуси и ближнего зарубежья завода-производителя сельскохозяйственных машин:

Среди экспозиции представлены машины, основной рынок сбыта которых, невзирая ни на какие санкции, Европа. В частности, это машины для внесения твердых органических удобрений МТТ-11. Это 11-тонный разбрасыватель органических удобрений, который, скажем без лишней скромности, является прямым конкурентом польских производителей, производителей западноевропейской техники.

Сегодня сельское хозяйство – это не только техника, но и технологии. Обучить тракториста управлять машиной с помощью виртуальной реальности уже несложно. Да и плюсов в этом немало. Практически исключается возможность порчи имущества, и значительно снижаются затраты. Но это что касается работы одного человека. На выставке представлено и программное обеспечение, которое станет помощником в управлении целым предприятием. Система представит данные о проделанных работах на каждом поле, производительности и управлении всеми организациями.

Алексей Журавский, заместитель директора компании по производству оборудования для точного земледелия:

Мы можем получать определенное оповещение при невыполнении технологических операций, при нарушении технологической скорости, даже если просто трактор с механизатором заблудился, заехал не на свои поля, то мы можем получать определенное оповещение.

Традиционно на стендах «Белагро» и отечественное продовольствие. Более сотни белорусских производителей привезли на форум самый широкий спектр продуктов. Это колбасы и полуфабрикаты, бакалея и детское питание, а также хлебобулочные изделия и многое другое. Все это, конечно же, не для красоты. На вкус можно было попробовать и любую новинку, и уже полюбившиеся продукты.

Белорусское хорошее, конечно. Это лучшая продукция. Самая качественная, самая надежная. Свое, родное. Самое лучшее.

Белорусская продукция вообще самая замечательная. И молочка, и мясная.

Белорусская продукция самая лучшая. Мы любим ее за натуральность и вкусовые качества.

Одна из самых масштабных экспозиций на выставке от нашего южного региона. Традиционно концерн «Брестмясомолпром» участвует в «Белагро» коллективным стендом. Здесь 14 предприятий демонстрируют свои достижения в продовольствии. Особое внимание уделено продукции под товарным знаком «Любимый Брест».

Это лучшая продукция, производимая в регионе, которая отмечена специальным знаком качества. Также концерн подготовил развлекательную программу для посетителей: розыгрыши призов, мастер-классы от шеф-поваров по приготовлению блюд с использованием продукции, производимой брестскими предприятиями, и, конечно, дегустации.

Алексей Степанович, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Традиционно это наши сыры и колбасная продукция, которые производятся в Брестской области. В год мы производим более 100 тысяч тонн сыра. Ежемесячно мы производим более 10 тысяч тонн колбасных изделий. Это мощные наши кондитеры-хлебопеки. Предприятия по производству рапсового масла. Мы сейчас ведем активную кампанию по его популяризации. Ликеро-водочная продукция. Под эгидой концерна мы представляем все продукты питания, которые у нас производятся в Брестской области.

Жить заботами сельчан – корпоративный лозунг Белкоопсоюза. И действительно, потребкооперация за годы своей работы заработала себе имидж именно в сельской местности. Удалось привлечь покупателей в первую очередь качеством продукции. Ставка на натуральность. В этом году, как и всегда, на «Белагро» от Белкоопсоюза несчитаное количество вкусностей. Только сала здесь шесть видов. Конечно, и любимая плетенка Президента тоже здесь. Нашли место на экспозиции и белорусским шубам. Надо сказать, спрос на них есть. Только за прошлый осенне-зимний сезон продано больше четырех сотен изделий.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

То, что здесь представлено, это то, чем мы занимаемся повседневно. Это наш повседневный труд. Собираем у населения, фермеров и крестьянских хозяйств излишки, их перерабатываем, кладем к себе на полку, в том числе продаем на экспорт. Что я имею в виду, у нас не все такое, как в сетях или на каком-нибудь классическом мясокомбинате. Та же колбаса имеет свои сроки реализации минимальные, потому что она, как в народе говорят, пальцем пиханая, сделана по бабушкиному рецепту. И там натуральное мясо. То же самое хлебопечение. Если там булка, значит она булка с того детства, которое помню еще я, например, без всяких наполнителей, красителей, ингредиентов с буквой Е и так далее.

Отдельными экспозиционными блоками на выставке представлены предприятия 14-ти регионов России. К слову, сегодня объем взаимной торговли между нашими странами как никогда рекордный. За первый квартал 2023 года прирост в области сельского хозяйства составил 25 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наш партнер прежде всего заинтересован в сотрудничестве по мясу и молочке, но привлекает и другая продукция.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Башкортостана:

Прежде всего мы большие потребители тракторов, оборудования, всего, что производится в Беларуси. Это и МТЗ, и «Гомсельмаш» – все, что сегодня на выставке представлено, у нас на башкирских полях работают. Мы очень довольны. Вообще, Беларусь – признанный лидер в производстве продуктов питания. И себя обеспечиваем, и других кормим. Рекордным в плане поставок для нас был 2022 год. Тогда рост экспорта сельхозсырья и продовольствия составил 124 %.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

На 1,6 миллиарда долларов мы превзошли 2021 год за 2022 год. 8 миллиардов 319 миллионов долларов США. Это говорит о том, что нашу продукцию почитают, уважают, ценят, любят и за эту продукцию платят немалые деньги. «Нам не стыдно показать технологии». 450 компаний участвуют в выставке «Белагро». Читайте здесь.