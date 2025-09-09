Парламентарии работают над изменением Водного кодекса

Сделать наши реки, пруды, озера чище и сохранить природное богатство. Вопросы рационального использования и охраны водных ресурсов 9 сентября обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии активно работают над законопроектом об изменении Водного кодекса. Это связано с климатическими колебаниями, появлением новых объектов и необходимостью привести законы в соответствие с современными реалиями. Наша страна обладает богатым водным потенциалом: более 20 тысяч рек и около 9 тысяч озер. Обширные запасы подземных вод. Все это требует постоянного ухода. В стране борются с зарастанием водоемов и гидротехнических сооружений. Регулярно проводится их мониторинг. Порядка 70 % объектов имеют экологический статус «хороший» и выше. В планах эту цифру увеличивать.

Виктория Воронова, начальник отдела использования и охраны водных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

По водному потенциалу, водным объектам могу сказать, что мы богаты на водные ресурсы в силу своих географических расположений. На сегодняшний день менее процента от всех запасов поверхностных и подземных вод только используется в сфере экономики. Тем не менее Беларусь стремится сохранять существующий потенциал, принимает меры по содержанию водных объектов в надлежащем состоянии.