Лукашенко: «Для человека самое главное – это здоровье и образование. Нет здоровья и образования – нет человека»

Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году. Такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для его проведения послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы все присутствующие понимали, что я не собираюсь заслушивать доклады и разбираться в каких-то неурядицах вступительных экзаменов, особенно по тем жалобам, которые были после сдачи централизованного экзамена. Правильно я сказал? Тут и централизованное тестирование, и централизованные экзамены – слушайте, нахомутали дальше некуда. Важно то, как мы будем дальше осуществлять набор в вузы нашей молодежи.

Для человека самое главное – это здоровье и образование. Нет здоровья и образования – нет человека. Это основа моих переживаний по поводу здравоохранения и образования. Вроде бы мы разобрались со здравоохранением, поставлены конкретные задачи и сроки. До 1 января здравоохранение должно прийти в чувство. Пока я не вижу, что там на полную мощность развернулись и выполняются эти вопросы. Но я хочу, Игорь Викторович (Петришенко, вице-премьер - прим. ред.), прежде всего вас и премьера предупредить: смотрите, чтобы не было больно. Я вам советую начать выполнять мои поручения по здравоохранению. И готовьтесь к разборкам по системе образования. Вопрос поступления в вузы наших детей – это первостепенный вопрос будет к системе образования, это будет самый главный вопрос.