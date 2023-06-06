Каждому аисту по гнезду! Как в Беларуси защищают ЛЭП от пернатых?

Новости Беларуси. В Гродненской области за 2022 год энергетики установили почти 12 тысяч птицезащитных устройств на линиях электропередач. Работу продолжают и сейчас. В первую очередь такие конструкции позволяют спасти жизнь аистам, которые очень любят селиться или отдыхать на проводах с высоким напряжением. Вследствие чего происходят еще и обрывы ЛЭП. Белорусы любят этих грациозных птиц, считают их одним из символов страны, потому выступают за безопасное гнездование аистов. Лидские энергетики разработали целый комплекс мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компромисс между птицей и человеком искала Галина Буро.

– Эту конструкцию мы поставили уже лет 10 назад. Мы все выжидали, что к нам заселятся аисты.

Конструкцию для гнезда аиста смастерили сами. У Натальи Василевской живут и собаки, и коты, и куры, и даже ласточки, женщина любит животных. Но все же хозяйка мечтает о легендарном аисте, чтобы и глаз радовал и внуков принес.

Наталья Василевская, жительница деревни Палубники:

Для меня это как символ какой-то душевности, народности. Такая птица милая, любимая для нас, наверное, всех белорусов.



Уважение к аистам у белорусов, пожалуй, на генном уровне. Энергетики не исключение. Высокий полет крыльев не должен прервать линии электропередач.

Галина Буро, корреспондент:

Если аист облюбовал какую-то опору и абсолютно не собирается оттуда улетать, устанавливают вот такие устройства для гнездования. Сюда кладут несколько веток из старого гнезда. И аист понимает, что здесь надо гнездиться.

А вот так устройства для гнездования выглядят на практике. Их уже начали устанавливать в деревнях, где реконструируют распределительные сети по государственной программе «Комфортное жилье». Вот и в деревне Докудово по проекту для каждого аиста вместо опор ЛЭП предусмотрена безопасная жилплощадь.

Александр Казак, главный инженер Лидских электрических сетей:

Когда птица осенью улетит, мы это гнездо успешно перенесем на новое место, а опору демонтируем. Аист прилетит в новый дом.

Бывало, местные жители вставали на защиту гнезд, другие же сетовали, что из-за аистов случаются обрывы линий. Снять напряжение в этом вопросе помог нестандартный компромисс: столб с гнездом отрезают от сети, а рядом ставят новую опору.

– Сделали виртуальную конструкцию, положили веточки, и он продолжает здесь жить. Новая же опора уже с апгрейдом. Металлический так называемый зонтик не дает птице приземлиться.

Александр Казак:

Если мы видим такие риски, конечно, мы их пытаемся исключить и оставить эту опору, раз он ее облюбовал, чтобы велся там.

Таким неприемлемым местом являются загородные высоковольтные воздушные линии электропередач. На них сила тока может привести к гибели крылатых красавцев. Не допустить – задача энергетиков. Линии оборудуют птицезащитами.

Александр Казак:

Если раньше еще когда-то применялись конструкции в виде ежей, то теперь уже, конечно, идем в ногу со временем и применяем противотравмирующие какие-то устройства.