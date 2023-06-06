Лукашенко об оценивании результатов ЦЭ: «Проверка показала, что технического сбоя не было»

Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году. Такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для его проведения послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту.

Здесь надо понять: речь идет не о вступительной-2023, а о перспективе. Экспериментов более чем 50 тысячам выпускникам этого года достаточно, согласитесь. Да и однозначно нельзя сказать, что принятые изменения не годятся, несмотря на путаницу с результатами экзаменов.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Президент сегодня очень четко подметил: не плохи сами изменения, плохо то, что кроме инициаторов и их создателей мало кто понимает их функционирование и работу. Здесь как раз таки история о том, что нужно прежде всего научиться разговаривать и понятно объяснять любые механизмы, любые причины принятия тех или иных решений. Это касается не только централизованного экзамена, вступительной кампании или сферы образования – применимо ко всему. Хотя к образованию в этом году еще вернутся. То самое масштабное совещание пройдет запланировано на ближайшие месяцы. Вероятнее всего, на новый учебный год.

Проверка показала, что технического сбоя не было, система подсчета баллов, которая применялась на централизованном тестировании с 2019 года, сработала правильно и четко и в этот раз. Вот только сдавали ребята не ЦТ (оно еще впереди), а централизованный экзамен. Прежде потренировались на репетиционном тестировании, где оценивание проходило по другой схеме. Сделали вывод, что будет так же и на экзамене. Но, видимо, кто-то кого-то не понял, не предупредил, не довел, не дорассказал. Неужели доходчиво объяснять может только Александр Лукашенко?