«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?

Вероника Макаревич, ведущая:

В далеком царстве, предалеком государстве жили-были… Чтение на свежем воздухе прекрасно, спору нет, но куда лучше наслаждаться любимым произведением в компании талантливого автора этой книги. Приглашаем на литературный квиз в сказочный мир детства. Стихи, песни и увлекательные игры. Лето – маленькая жизнь. Встречать живописный июнь нужно шумно и ярко. В День защиты детей к воспитанникам детского сада № 579 заглянула в гости белорусский автор Валентина Дробышевская.

– Знаете, кто я такая?

– Писательница.

– Вы все знаете. Да, ребята, я писатель. Член Союза писателей нашей страны – Республики Беларусь.

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, член Союза писателей Беларуси:

Когда я шла в детский сад, понимала, что просто прочесть стихи – детей это не увлечет. Да, им будет интересно. Они будут рассматривать меня, где-то они услышать, где-то они засмеются, если это интересный и смешной сюжет. Но моя задача как педагога, потому что я не просто писатель, но и педагог, – вовлечь детей в творчество, чтобы каждый мог проявить себя. Когда мы в детском саду привьем к ребенку любовь к книге, не просто «смотри, какая книга», а ребенок сам захочет это взять. Это дорогого стоит, потому что из этого маленького читателя потом вырастет большой, осознанный читатель. Может быть, даже и литератор.

Начался веселый урок литературы со знакомства. И для этого отлично подошла игра в «Топотушки». Ее правила просты: если согласны со словами ведущего, хлопаем в ладоши, если нет, громко топаем ногами. К слову, созвучна с названием игры и новая книга писательницы – «Хохотушки и веснушки». В нее вошли первые пробы пера поэтов самого разного возраста, а иллюстрации готовили будущие художники – учащиеся столичного колледжа искусств. Валентина Дробышевская:

Я пришла в детский сад с особым праздником, потому что издание книги – всегда праздник. Это как ребенок, который идет в мир, и ты не знаешь, какая у него будет судьба, но хочешь, чтобы все было замечательно, чтобы ее приняли, поняли. Когда пишешь для детей, то это очень большая ответственность, потому что самые внимательные читатели, самые душевные – это дети. И ребята оценили сборник стихов по достоинству. Многие даже выучили волшебные строки наизусть.

Говорят, стихи живые.

Значит, надо их прожить,

Чтобы тайны стиховые

Очень много приоткрыть. И, конечно же, написали собственную книгу в соавторстве с педагогом. Называлась она «Счастье», а внутри малышей ждал сладкий сюрприз. Юные творцы не только с удовольствием декламировали поэзию, угадывали буквы и цифры, но и с азартом включились в театральную импровизацию.

Валентина Дробышевская:

Чтобы дети высказались, мы должны создать условия. Например, задать вопрос. Это могут быть рифма, рассуждение, оживление, театр-экспромт, когда они тут же превращаются в актеров и проживают образ, который им положен по сценарию. Гениальная постановка заслуживает море аплодисментов. Ну а какие впечатления остались от необычного мастер-класса у самых маленьких учеников?

Арина Василенко:

Мне больше всего понравилось смайлики рисовать.

– Расскажи мне, пожалуйста, что вы делали.

– Рисовали.

– А что еще?

– Играли.

Николай Пашков:

Мне очень понравились цифры.

– А в театре ты участвовал?

– Да.

– Понравилось?

– Ага.

Эмилия Валькович:

Понравилось читать стихи писательницы.

– А что за стих ты читала?

– «Про бабушку».

– Долго учила с мамой?

– Нет.

Глеб Зарембо:

Мы сегодня писали книгу, рисовали, делали фильм, стихи рассказывали, загадки отгадывали, цифры угадывали.

– А что тебе понравилось больше всего?

– Мне все понравилось.

Варвара Шишко:

Мы сегодня рисовали, составляли цифры, писали книгу, пели песни, рассказывали стихи. Спасибо писательнице за встречу. Вот такие теплые слова благодарности и улыбающиеся смайлики в знак хорошего настроения. К слову, педагог с 30-летнем стажем приобщает ребят к искусству не только в родной стране.

Валентина Дробышевская:

Для меня было честью представлять Республику Беларусь на Международном астраханском фестивале юношеской и детской книги. Там присутствовали детские писатели из разных стран, великое множество издательств. Подписано соглашение между Союзом писателей Беларуси и Астраханским региональным отделением Союза писателей России о сотрудничестве. Мы будем заниматься переводами. В планах разработка туристических литературных маршрутов. Круглые столы, поэтические марафоны, интерактивные программы, литературные квесты, спортивные мероприятия и тематические мастер-классы – программа фестиваля была насыщенной. Астраханцы и гости города получили возможность встретиться с авторами и продемонстрировать свои литературные таланты. Валентина Дробышевская:

Познакомились с талантливыми детскими писателями из Азербайджана, Казахстана, Дагестана и, конечно же, России. Это великолепный фестиваль, потому что праздник детской книги – нацеленность на будущее. Видели бы вы, с какой радостью дети приобретали книги! С радостью ребята принимали участие, пробовали читать на белорусском языке. И родители потом были очень благодарны, сказали, что все хотят приехать в нашу красивую Беларусь. Ну а теперь время прощаться, чтобы в новом сезоне встретиться снова и окунуться в неизведанное с головой.