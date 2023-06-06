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«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?

06 июня 2023 18:51
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Вероника Макаревич, ведущая:
В далеком царстве, предалеком государстве жили-были… Чтение на свежем воздухе прекрасно, спору нет, но куда лучше наслаждаться любимым произведением в компании талантливого автора этой книги. Приглашаем на литературный квиз в сказочный мир детства.

Стихи, песни и увлекательные игры. Лето – маленькая жизнь. Встречать живописный июнь нужно шумно и ярко. В День защиты детей к воспитанникам детского сада № 579 заглянула в гости белорусский автор Валентина Дробышевская.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-1

Знаете, кто я такая?
– Писательница.
– Вы все знаете. Да, ребята, я писатель. Член Союза писателей нашей страны – Республики Беларусь.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-4

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, член Союза писателей Беларуси:
Когда я шла в детский сад, понимала, что просто прочесть стихи – детей это не увлечет. Да, им будет интересно. Они будут рассматривать меня, где-то они услышать, где-то они засмеются, если это интересный и смешной сюжет. Но моя задача как педагога, потому что я не просто писатель, но и педагог, – вовлечь детей в творчество, чтобы каждый мог проявить себя. Когда мы в детском саду привьем к ребенку любовь к книге, не просто «смотри, какая книга», а ребенок сам захочет это взять. Это дорогого стоит, потому что из этого маленького читателя потом вырастет большой, осознанный читатель. Может быть, даже и литератор.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-7

Начался веселый урок литературы со знакомства. И для этого отлично подошла игра в «Топотушки». Ее правила просты: если согласны со словами ведущего, хлопаем в ладоши, если нет, громко топаем ногами. К слову, созвучна с названием игры и новая книга писательницы – «Хохотушки и веснушки». В нее вошли первые пробы пера поэтов самого разного возраста, а иллюстрации готовили будущие художники – учащиеся столичного колледжа искусств.

Валентина Дробышевская:
Я пришла в детский сад с особым праздником, потому что издание книги – всегда праздник. Это как ребенок, который идет в мир, и ты не знаешь, какая у него будет судьба, но хочешь, чтобы все было замечательно, чтобы ее приняли, поняли. Когда пишешь для детей, то это очень большая ответственность, потому что самые внимательные читатели, самые душевные – это дети.

И ребята оценили сборник стихов по достоинству. Многие даже выучили волшебные строки наизусть.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-10

Говорят, стихи живые.
Значит, надо их прожить,
Чтобы тайны стиховые
Очень много приоткрыть.

И, конечно же, написали собственную книгу в соавторстве с педагогом. Называлась она «Счастье», а внутри малышей ждал сладкий сюрприз. Юные творцы не только с удовольствием декламировали поэзию, угадывали буквы и цифры, но и с азартом включились в театральную импровизацию.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-13

Валентина Дробышевская:
Чтобы дети высказались, мы должны создать условия. Например, задать вопрос. Это могут быть рифма, рассуждение, оживление, театр-экспромт, когда они тут же превращаются в актеров и проживают образ, который им положен по сценарию.

Гениальная постановка заслуживает море аплодисментов. Ну а какие впечатления остались от необычного мастер-класса у самых маленьких учеников?

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-16

Арина Василенко:
Мне больше всего понравилось смайлики рисовать.
Расскажи мне, пожалуйста, что вы делали.
– Рисовали.
А что еще?
– Играли.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-19

Николай Пашков:
Мне очень понравились цифры.
А в театре ты участвовал?
– Да.
Понравилось?
– Ага.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-22

Эмилия Валькович:
Понравилось читать стихи писательницы.
А что за стих ты читала?
– «Про бабушку».
Долго учила с мамой?
– Нет.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-25

Глеб Зарембо:
Мы сегодня писали книгу, рисовали, делали фильм, стихи рассказывали, загадки отгадывали, цифры угадывали.
А что тебе понравилось больше всего?
– Мне все понравилось.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-28

Варвара Шишко:
Мы сегодня рисовали, составляли цифры, писали книгу, пели песни, рассказывали стихи. Спасибо писательнице за встречу.

Вот такие теплые слова благодарности и улыбающиеся смайлики в знак хорошего настроения. К слову, педагог с 30-летнем стажем приобщает ребят к искусству не только в родной стране.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-31

Валентина Дробышевская:
Для меня было честью представлять Республику Беларусь на Международном астраханском фестивале юношеской и детской книги. Там присутствовали детские писатели из разных стран, великое множество издательств. Подписано соглашение между Союзом писателей Беларуси и Астраханским региональным отделением Союза писателей России о сотрудничестве. Мы будем заниматься переводами. В планах разработка туристических литературных маршрутов.

Круглые столы, поэтические марафоны, интерактивные программы, литературные квесты, спортивные мероприятия и тематические мастер-классы – программа фестиваля была насыщенной. Астраханцы и гости города получили возможность встретиться с авторами и продемонстрировать свои литературные таланты.

Валентина Дробышевская:
Познакомились с талантливыми детскими писателями из Азербайджана, Казахстана, Дагестана и, конечно же, России. Это великолепный фестиваль, потому что праздник детской книги – нацеленность на будущее. Видели бы вы, с какой радостью дети приобретали книги! С радостью ребята принимали участие, пробовали читать на белорусском языке. И родители потом были очень благодарны, сказали, что все хотят приехать в нашу красивую Беларусь.

Ну а теперь время прощаться, чтобы в новом сезоне встретиться снова и окунуться в неизведанное с головой.

«Даже книгу мы вместе написали». Как прошла встреча писательницы с воспитанниками детсада?-34

Валентина Дробышевская:
Спасибо большое, ребята! Вы были такими активными. У нас с вами все так классно получилось! Даже книгу мы вместе написали. Мечтайте, творите, и у вас обязательно все получится. До новых встреч!

# Дети # общество # Вероника Макаревич # Валентина Дробышевская # Фотофакт

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