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Министр образования Беларуси доложил Президенту об особенностях вступительной кампании в 2023-м

06 июня 2023 18:47
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Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году. Такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для его проведения послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту.

Изменениями во вступительной кампании в 2023 году явно довольны олимпиадники и победители олимпиад (они, считай, уже в феврале знали, что будут зачислены в вузы). Даже исходя из статистики видно: никто не ставил задачи сделать образование недоступным. Напротив. В этом году количество мест для бюджетников увеличили.

Министр образования Беларуси доложил Президенту об особенностях вступительной кампании в 2023-м-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В этом году мы планируем принять 52,2 тысячи в целом на учреждения высшего образования. Из них 28,4 тысячи – на бюджетные места. Хотел бы подчеркнуть, что это увеличение на 600 мест. При этом мы сократили на 1,5 тысячи платный набор в наши вузы, который в этом году составит 23,5 тысячи. Но при этом мы на тысячу мест в эквиваленте увеличили набор в колледжи на бесплатное. И мы говорим: если молодой человек хотел поступить в университет на платное, при этом использовал последние средства родителей, еще кого-то, мы сегодня даем возможность поступить в колледж. После колледжа, пожалуйста, поступай в университет. Планировалось принять на целевую форму подготовки 4,5 тысячи абитуриентов.

В этом году у нас принцип важнейший – наличие конкурса для целевиков. Это важнейший аспект. Как показал прием документов, около тысячи мест из 4,5 тысячи перейдет на общий конкурс именно по этой причине.

Министр образования Беларуси доложил Президенту об особенностях вступительной кампании в 2023-м-4

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# Вступительная кампания # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Андрей Иванец # Фотофакт

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