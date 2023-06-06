Министр образования Беларуси доложил Президенту об особенностях вступительной кампании в 2023-м

Изменениями во вступительной кампании в 2023 году явно довольны олимпиадники и победители олимпиад (они, считай, уже в феврале знали, что будут зачислены в вузы). Даже исходя из статистики видно: никто не ставил задачи сделать образование недоступным. Напротив. В этом году количество мест для бюджетников увеличили.

Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году. Такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для его проведения послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В этом году мы планируем принять 52,2 тысячи в целом на учреждения высшего образования. Из них 28,4 тысячи – на бюджетные места. Хотел бы подчеркнуть, что это увеличение на 600 мест. При этом мы сократили на 1,5 тысячи платный набор в наши вузы, который в этом году составит 23,5 тысячи. Но при этом мы на тысячу мест в эквиваленте увеличили набор в колледжи на бесплатное. И мы говорим: если молодой человек хотел поступить в университет на платное, при этом использовал последние средства родителей, еще кого-то, мы сегодня даем возможность поступить в колледж. После колледжа, пожалуйста, поступай в университет. Планировалось принять на целевую форму подготовки 4,5 тысячи абитуриентов.

В этом году у нас принцип важнейший – наличие конкурса для целевиков. Это важнейший аспект. Как показал прием документов, около тысячи мест из 4,5 тысячи перейдет на общий конкурс именно по этой причине.